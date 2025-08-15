UP Weather: मौसम विभाग की भविष्यवाणी! 16 अगस्त के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज, हल्की बौछारों का दौर रहेगा जारी

UP weather update monsoon slowdown after 16 august: उत्तर प्रदेश में मॉनसून के मिजाज में अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना बेहद कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लोगों को अब लगातार होने वाली बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि, कुछ स्थानों पर हल्की-फुल्की बौछारें जरूर पड़ेंगी, जो मौसम को सुहावना बनाए रखेंगी।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव क्षेत्र के कारण हुआ है। यह सिस्टम दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट को पार कर चुका है। इसके असर से मॉनसून की रेखा अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गई है। नतीजतन, उत्तर प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता कम हो गई है और बारिश की तीव्रता में गिरावट आई है।
मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि 16 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, जो उत्तराखंड की सीमा से लगे हुए हैं एक या दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि, राज्य के बाकी हिस्सों में मॉनसून का असर सीमित रहेगा और केवल हल्की बारिश देखने को मिलेगी।
भारी बारिश की कमी से जहां एक तरफ जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर दिन के समय तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके बावजूद, हल्की बौछारें और बादलों की आवाजाही लोगों को गर्मी से आंशिक राहत देंगी। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में फिर से वृद्धि हो सकती है, लेकिन फिलहाल प्रदेश में मॉनसून शांत रहेगा।