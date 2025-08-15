UP Weather: मौसम विभाग की भविष्यवाणी! 16 अगस्त के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज, हल्की बौछारों का दौर रहेगा जारी

UP weather update monsoon slowdown after 16 august: उत्तर प्रदेश में मॉनसून के मिजाज में अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना बेहद कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लोगों को अब लगातार होने वाली बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि, कुछ स्थानों पर हल्की-फुल्की बौछारें जरूर पड़ेंगी, जो मौसम को सुहावना बनाए रखेंगी।