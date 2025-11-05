UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम में मचाई हलचल, बारिश के बाद अचानक बढ़ी ठंड, पड़ा सीजन का पहला कोहरा

UP Weather: उत्तर प्रदेश का मौसम बदला | AI Generated Image
UP weather update moradabad first fog: उत्तर प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में तेज धूप के बावजूद सुबह और रात में ठंड बढ़ने लगी है। लखनऊ में रात का पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश इलाकों में आसमान साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी हवाओं से तापमान में गिरावट आएगी। पूर्वी यूपी में सुबह के समय धुंध और कोहरे का प्रभाव रहेगा।
मुरादाबाद में बुधवार सुबह मौसम का पहला कोहरा देखने को मिला। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चालक लाइटें जलाकर धीमी गति से चल रहे थे। लोग सुबह की सैर और दैनिक गतिविधियों के लिए गर्म कपड़ों में नजर आए। यह कोहरा पूर्वी यूपी और तराई इलाकों में ठंडी सुबह का संकेत है।
लखनऊ में मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। हालांकि, रात में तापमान काफी गिर गया और न्यूनतम पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। मौसम विभाग का कहना है कि पछुआ हवाओं के प्रभाव से रात का तापमान और दिन का पारा कम हो सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन में हल्की धूप और रात में ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होगी। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले दिन का तापमान तीन डिग्री और रात का तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार को पश्चिमी यूपी एवं बुंदेलखंड में बूंदाबांदी हुई थी। बुधवार से अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा। राजधानी लखनऊ में दिन का तापमान लगभग 30 डिग्री और रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूर्वी यूपी और तराई क्षेत्रों में सुबह धुंध और हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन बादल नहीं छाएंगे और दिनभर मौसम साफ रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार