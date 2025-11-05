Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम में मचाई हलचल, बारिश के बाद अचानक बढ़ी ठंड, पड़ा सीजन का पहला कोहरा

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मुरादाबाद में सीजन का पहला कोहरा छाया, लखनऊ और पूर्वी यूपी में तापमान गिरा। मौसम विभाग के अनुसार दिन में हल्की धूप और रात में ठंड के साथ पिछले दिनों की तुलना में तीन-चार डिग्री तक तापमान कम होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 05, 2025

up weather update moradabad first fog temperature drop

UP Weather: उत्तर प्रदेश का मौसम बदला | AI Generated Image

UP weather update moradabad first fog: उत्तर प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में तेज धूप के बावजूद सुबह और रात में ठंड बढ़ने लगी है। लखनऊ में रात का पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश इलाकों में आसमान साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी हवाओं से तापमान में गिरावट आएगी। पूर्वी यूपी में सुबह के समय धुंध और कोहरे का प्रभाव रहेगा।

मुरादाबाद में सीजन का पहला कोहरा

मुरादाबाद में बुधवार सुबह मौसम का पहला कोहरा देखने को मिला। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चालक लाइटें जलाकर धीमी गति से चल रहे थे। लोग सुबह की सैर और दैनिक गतिविधियों के लिए गर्म कपड़ों में नजर आए। यह कोहरा पूर्वी यूपी और तराई इलाकों में ठंडी सुबह का संकेत है।

लखनऊ में दिन और रात का तापमान

लखनऊ में मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। हालांकि, रात में तापमान काफी गिर गया और न्यूनतम पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। मौसम विभाग का कहना है कि पछुआ हवाओं के प्रभाव से रात का तापमान और दिन का पारा कम हो सकता है।

अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन में हल्की धूप और रात में ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होगी। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले दिन का तापमान तीन डिग्री और रात का तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है।

मौसम विशेषज्ञ का पूर्वानुमान

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार को पश्चिमी यूपी एवं बुंदेलखंड में बूंदाबांदी हुई थी। बुधवार से अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा। राजधानी लखनऊ में दिन का तापमान लगभग 30 डिग्री और रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूर्वी यूपी और तराई क्षेत्रों में सुबह धुंध और हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन बादल नहीं छाएंगे और दिनभर मौसम साफ रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 07:17 pm

Published on:

05 Nov 2025 07:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम में मचाई हलचल, बारिश के बाद अचानक बढ़ी ठंड, पड़ा सीजन का पहला कोहरा

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

यूपी में 402 करोड़ की GST चोरी का महाघोटाला, फर्जी फर्में खोलने वाले मास्टरमाइंड की क्राइम कुंडली SIT के हाथ लगी

gst 402 crore scam mastermind ankit kumar 144 fake firms sit investigation
मुरादाबाद

यूट्यूबर महक-परी फिर विवादों में घिरीं! ऑटो चालक के साथ जमकर थप्पड़बाजी, पहले भी कर चुकी हैं हंगामा

youtuber mahak pari auto driver fight moradabad viral video
मुरादाबाद

मैं आजम खान का ड्राइवर हूं… कहकर रास्ता रोका, गाली गलौज और धमकी दी; फिर पुलिस ने किया ये काम

rampur driver threat case azam khan controversy
मुरादाबाद

पति ने बोला ‘मैं घर पहुंच रहा हूं’, पत्नी ने घबराकर प्रेमी को किया कॉल; मिनटों में रच दी गई हत्या की पूरी साजिश

moradabad kaushal murder wife lover conspiracy revealed
मुरादाबाद

इंस्टाग्राम पर खौफनाक धमकी, इस लड़की से शादी करुंगा… वरना मार दूंगा, मंगेतर को भेजे गए मैसेज से सहमा परिवार

instagram threat to fiance moradabad girl marriage case police investigation
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.