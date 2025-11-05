UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम में मचाई हलचल, बारिश के बाद अचानक बढ़ी ठंड, पड़ा सीजन का पहला कोहरा

UP weather update moradabad first fog: उत्तर प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में तेज धूप के बावजूद सुबह और रात में ठंड बढ़ने लगी है। लखनऊ में रात का पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश इलाकों में आसमान साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी हवाओं से तापमान में गिरावट आएगी। पूर्वी यूपी में सुबह के समय धुंध और कोहरे का प्रभाव रहेगा।