UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम, तीन दिन में बढ़ जाएगी कंपकंपी! उत्तर-पश्चिमी हवाओं से रातें होंगी सर्द

मुरादाबाद में गुरुवार को तेज धूप के चलते दिन में हल्की तपिश महसूस हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर अधिकतम 91% और न्यूनतम 42% रहा। उत्तर-पूर्व दिशा से लगभग 4.7 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चलती रही, जिससे मौसम दिन में सुहाना लेकिन रात में ठंडा बना रहा।