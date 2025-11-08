Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम, तीन दिन में बढ़ जाएगी कंपकंपी! उत्तर-पश्चिमी हवाओं से रातें होंगी सर्द

UP Weather Update: अगले 72 घंटे में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मुरादाबाद समेत गंगा के मैदानी इलाकों में सर्दी का असर तेज होने वाला है, जबकि दिन में धूप बनी रहेगी।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 08, 2025

UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम | AI Generated Image

UP Weather Update Cold Wave Alert: उत्तर प्रदेश का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। तापमान गिरने की संभावना के बीच मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं की सक्रियता के कारण राज्य में ठंड का असर धीरे-धीरे तेज होने वाला है। विभाग ने लोगों को सुबह-शाम विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

अगले 72 घंटे में गिर सकता है रात का पारा

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 72 घंटे बेहद अहम होंगे। उत्तर-पश्चिमी हवा चलने से गंगा के मैदानी इलाकों में सर्दी का असर तेजी से बढ़ेगा। विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि अगले तीन दिनों में रात के तापमान में तीन से पाँच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है, जबकि दिन का औसत तापमान लगभग समान रहेगा।

मुरादाबाद में दिन में धूप, लेकिन रातें होंगी ठंडी

मुरादाबाद में गुरुवार को तेज धूप के चलते दिन में हल्की तपिश महसूस हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर अधिकतम 91% और न्यूनतम 42% रहा। उत्तर-पूर्व दिशा से लगभग 4.7 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चलती रही, जिससे मौसम दिन में सुहाना लेकिन रात में ठंडा बना रहा।

उत्तर-पश्चिमी हवा बढ़ाएगी ठंड

वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय ने बताया कि अगले तीन दिनों तक आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप ज्यादा तीखी हो सकती है। इस दौरान लगभग 9 किमी प्रति घंटा की गति से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिनके कारण रात के समय ठंड में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। गंगा के मैदानी हिस्सों में कंपकंपी बढ़ने की पूरी संभावना है।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 06:46 pm

Published on:

08 Nov 2025 06:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम, तीन दिन में बढ़ जाएगी कंपकंपी! उत्तर-पश्चिमी हवाओं से रातें होंगी सर्द

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

मौसम समाचार

वंदे मातरम् विवाद! मुरादाबाद में पूर्व सांसद ST हसन का बयान- मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है, जमीन की नहीं

st hasan vande mataram controversy moradabad muslim worship statement
मुरादाबाद

नमाज के बाद खूनी संघर्ष! दो पक्षों की भिड़ंत, लाठी-डंडों और पथराव से दहला गांव; 12 लोग गंभीर रूप से घायल

moradabad taharpur namaz clash two groups 12 injured stone pelting
मुरादाबाद

ईरानी महिला ने खोला राज, बोली, मेरी सास के पास मेरे प्राइवेट फोटो-वीडियो, कर रही ब्लैकमेल

moradabad irani bahu faja blackmail accusations
मुरादाबाद

प्रेम-प्रसंग बना खून की वजह! फर्म कर्मचारी पर जीजा-साले ने बरसाईं गोलियां, कुछ पलों में उजड़ गया परिवार का सहारा

प्रेम-प्रसंग बना खून की वजह! फर्म कर्मचारी पर जीजा-साले ने बरसाईं गोलियां, कुछ पलों में उजड़ गया परिवार का सहारा
मुरादाबाद

UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम में मचाई हलचल, बारिश के बाद अचानक बढ़ी ठंड, पड़ा सीजन का पहला कोहरा

up weather update moradabad first fog temperature drop
मुरादाबाद
