132 स्कूलों की मरम्मत पर खर्च किए 39.60 करोड़, डीईओ, एडीपीसी व 85 प्राचार्यों को नोटिस जारी

कलेक्टर के हस्ताक्षर से जो नोटिस प्राचार्यों को जारी किए गए हैं, हर एक पर एक ही जावक नंबर 7350 और तारीख 13 अगस्त 0225 अंकित की गई है। शासकीय स्कूल पिपरसेवा के प्राचार्य प्रदीप कुमार शर्मा को नोटिस जारी किया है, उसमें उल्लेख किया है कि मरम्मत के उपरांत एजेंसी को 36232 रुपए अधिक भुगतान किया गया है। लालौरकला के प्राचार्य सतीश चंद्र शर्मा को 55267 रुपए, दतहरा प्राचार्य हरेन्द्र सिकरवार को 46 हजार, सुजानगढ़ी के प्राचार्य धीरज पांडे को 166372 रुपए, डिडोखर प्राचार्य धनंतर शर्मा को 5462 रुपए सहित अन्य प्राचार्यों को अलग अलग राशि निर्माण से अधिक जारी करने के नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन नोटिस इस बात का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि कार्य में गड़बड़ी क्या मिली।