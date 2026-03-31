50 प्रतिशत कॉलेज नियम विरुद्ध संचालित, फिर भी जारी कर दी मान्यता



जिले के निजी कॉलेजो के भौतिक सत्यापन कराने के लिए डिप्टी कलेक्टर प्रतिज्ञा शर्मा व लीड कॉलेज प्राचार्य के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम में दो प्राध्यापकों को शामिल करना था लेकिन कलेक्ट्रेट के एक बाबू व ऑउटसोर्स बाबू को रखा गया। खबर है कि इनको डिप्टी कलेक्टर ने शामिल किया गया था। इस टीम द्वारा कॉलेजों का निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट तैयार करके उच्च शिक्षा विभाग को भेजी गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2026-27 के लिए नवीन मान्यता और मान्यता निरंतरता के लिए एनओसी जारी की गई है। लीड कॉलेज ने 79 में से फिलहाल एक सूची 52 कॉलेजों की जारी की है, उसमें से करीब एक दर्जन से अधिक कॉलेजों की मान्यता फिलहाल शासन स्तर से रोक दी है। हालांकि लीड कॉलेज की टीम ने इन कॉलेजों की मान्यता निरंतरता के लिए रिपोर्ट सकारात्मक भेजी है लेकिन निरंतरता के अभाव से शासन स्तर से मान्यता फिलहाल रोक दी है। कॉलेजों के निरीक्षण के नाम पर वसूली की चर्चा भी सामने आ रही है।