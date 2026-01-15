भारत की संस्कृति को अपना मानता है वो सब हिन्दू

कैलारस. हिंदू संस्कृति को बचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो वह मातृशक्ति है, मातृशक्ति केवल सृजन करने का काम ही नहीं वह अपने बेटी बेटियों को हिंदू संस्कार भी प्रदान करती है। हिंदू समाज को अपना भविष्य सुरक्षित रखना है तो उसे संगठित रहना ही होगा, अन्यथा बहुत बुरे हालात देश में पैदा हो जाएंगे। यह बात कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में आयोजित हिंदू सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक कृपाण सिंह ने अपने संबोधन में कहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में आयोजित किए जा रहे हिंदू सम्मेलनों के क्रम में रविवार को कैलारस में सकल हिंदू समाज द्वारा यह कार्यक्रम कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में आयोजित किया गया जिसमें कैलारस एवं आसपास ग्रामीण क्षेत्र के करीब 2000 लोगों ने भाग लिया। आयोजन से पहले काली माता मंदिर एमडीएस ग्राउंड से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गो से होते हुए आयोजन स्थल पर संपन्न हुई। इस अवसर पर शेखपुर के प्रसिद्ध संत रामलखन दास महाराज भी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम संयोजक रामनिवास सिकरवार, सहसंयोजक डॉ शोभाराम मिश्रा, ममता बंसल के अलावा नगर परिषद कैलारस की अध्यक्ष अंजना बंसल, उमा तोमर, कुलदीप सिंह , केशव पाराशर, पुष्पेंद्र सिकरवार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ शोभाराम मिश्रा ने किया।