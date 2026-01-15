15 जनवरी 2026,

गुरुवार

मुरैना

भारत की संस्कृति को अपना मानता है वो सब हिन्दू

शहर की चंबल बस्ती और महाकाल बस्ती और सिहौनियां में हुए हिंदू सम्मेलनों में शामिल हुए हजारों लोग

मुरैना

image

Ashok Sharma

Jan 15, 2026

मुरैना. शहर की चंबल बस्ती और महाकाल बस्ती, सिहौनिया और कैलारस में अलग-अलग स्थानों पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इन सम्मेलनों में शहर के हजारों महिला, पुरुष व बच्चों ने सहभागिता की। चंबल बस्ती नगर मुरैना में सकल हिन्दू समाज द्वारा हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में वक्ता मीरा गोलस ने की उन्होंने पंच परिवर्तन पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान समरसता, नागरिक कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन, स्व बोध, एवं समाज में नारी की भूमिका पर वक्तव्य दिया।


कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रामकुमार सिकरवार ने हिंदू की परिभाषा बताते हुए कहा जो भारत को अपनी माता मानता है, भारत की संस्कृति को अपना मानता है वो सब हिन्दू है। कार्यक्रम के पश्चात अर्पण रुस्तम सिंह मावई ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसी पूजन और गो पूजन से हुई एवं समापन भारत माता की आरती से हुआ। बाबा चतुर्दास महाराज आश्रम के संत महंत मंचासीन रहे।

संगठित हिंदू राष्ट्र की शक्ति: बांदिल

रामचरण वाटिका मुरैना की महाकाल बस्ती में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट कुसुम दीदी और स्वामी रमाकांत महाराज तथा संघ के जिला संघचालक विजय बांदिल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। बांदिल ने कहा कि जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा तब तक राष्ट्र सशक्त नहीं बन सकता। हिंदू घटेगा तो देश बटेगा उन्होंने कहा कि हम सब के अंदर समग्र समरसता का भाव होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक हम आपसी भेदभाव नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र विकास नहीं करेगा। मुख्य अतिथि कुसुम दीदी ने परिवारबाद पर विचार व्यक्त किए।

सिहौंनियां के हिंदू सम्मेलन में उमड़ी भीड़

ग्राम सिहोनियां में आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिंदू परिवार शामिल हुए। क्षेत्र के संत बाबा बालक दास ने सम्मेलन में पधारे सभी लोगों को समाज में दहेज रूपी बुराई को बंद करने और गाय की रक्षा करने के लिए और प्रकृति की रक्षा करने के लिए भी संकल्प दिलाया और अपना आशीर्वचन प्रदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रारंभ हुई। उसके बाद मंचासीन अतिथियों द्वारा गौ पूजन, तुलसी पूजन और भारत माता का पूजन किया गया। उसके पश्चात वंदे मातरम गीत का गायन हुआ अंत में भारत माता की आरती के साथ इस एतिहासिक विशाल हिंदू सम्मेलन का समापन हुआ। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन प्रशांत व्यास द्वारा किया गया और कार्यक्रम का संचालन सियाराम गुर्जवार पूर्व प्राचार्य द्वारा किया गया अंत में अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। इस सम्मेलन में लगभग 8000 महिला पुरुष उपस्थित रहे। सम्मेलन को प्रांत के ग्राम विकास प्रमुख बृज किशोर भार्गव, डॉक्टर रचना चौहान ने संबोधित किया।

कैलारस में हिंदू सम्मेलन: निकाली कलश यात्रा

कैलारस. हिंदू संस्कृति को बचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो वह मातृशक्ति है, मातृशक्ति केवल सृजन करने का काम ही नहीं वह अपने बेटी बेटियों को हिंदू संस्कार भी प्रदान करती है। हिंदू समाज को अपना भविष्य सुरक्षित रखना है तो उसे संगठित रहना ही होगा, अन्यथा बहुत बुरे हालात देश में पैदा हो जाएंगे। यह बात कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में आयोजित हिंदू सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक कृपाण सिंह ने अपने संबोधन में कहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में आयोजित किए जा रहे हिंदू सम्मेलनों के क्रम में रविवार को कैलारस में सकल हिंदू समाज द्वारा यह कार्यक्रम कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में आयोजित किया गया जिसमें कैलारस एवं आसपास ग्रामीण क्षेत्र के करीब 2000 लोगों ने भाग लिया। आयोजन से पहले काली माता मंदिर एमडीएस ग्राउंड से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गो से होते हुए आयोजन स्थल पर संपन्न हुई। इस अवसर पर शेखपुर के प्रसिद्ध संत रामलखन दास महाराज भी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम संयोजक रामनिवास सिकरवार, सहसंयोजक डॉ शोभाराम मिश्रा, ममता बंसल के अलावा नगर परिषद कैलारस की अध्यक्ष अंजना बंसल, उमा तोमर, कुलदीप सिंह , केशव पाराशर, पुष्पेंद्र सिकरवार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ शोभाराम मिश्रा ने किया।

Published on:

15 Jan 2026 03:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / भारत की संस्कृति को अपना मानता है वो सब हिन्दू

