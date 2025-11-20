Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

जमीन आवंटित व सीमांकन न होने से दो दर्जन हाईस्कूलों के लिए नहीं बन सके भवन

प्राइमरी व मिडिल स्कूल के भवन में संचालित हो रहे हाईस्कूल, हिंगौना खुर्द में जमीन एलॉट होने के बाद किया अतिक्रमण, इसलिए नहीं बन पा रहा भवन

3 min read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

Nov 20, 2025

मुरैना. जिले के 26 हाईस्कूल और दो हायर सेकंडरी स्कूल के लिए शिक्षा विभाग भवन की व्यवस्था नहीं कर सका है। जिनमें से कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको डेढ़ दशक से भी अधिक समय हो गया लेकिन उनके लिए बिल्डिंग नहीं बन सकी है। आज भी ये स्कूल प्राइमरी व मिडिल स्कूल के पुराने व जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं।


राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत उपरोक्त स्कूलों की बिल्डिग स्वीकृति होनी थी। इनमें से मात्र चार स्कूल भवन के लिए राशि आई थी जिनमें से मात्र शासकीय हाईस्कूल रिठौना की बिल्डिंग बन सकी है। जबकि शासकीय हायरसेकेंडरी स्कूल मुंगावली, शासकीय हायरसेकेंडरी स्कूल नूराबाद व नवीन हाईस्कूल मुरैना की बिल्डिंग निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है, इनकी बिल्डिंग निर्माण का टेंडर हो चुका है। इनमें से मुंगावली व नूराबाद की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, अगले सत्र तक कंपलीट हो सकती है। वहीं करजोनी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। गुढ़ाचंबल व नयापुरा की जमीन का सीमांकन हो चुका है, धरसोला की भूमि एलॉट हो चुकी है लेकिन जमीन के ऊपर हाईटेंशन लाइन होने से कार्यवाही लटक गई है। हालांकि उसका लेआउट तैयार हो चुका है।

17 साल से प्राइमरी स्कूल के दो कमरों में संचालित है हासे स्कूल

शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल मुंगावली 2008 में प्रायमरी स्कूल में शुरू हुआ था। आज 17 साल हो गए, स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन सकी है, प्रायमरी स्कूल के मात्र दो कक्षों में स्कूल चल रहा है। स्थिति यह है कि स्टाफ के लिए बैठने तक के लिए कक्ष नहीं हैं। स्कूल में 298 विद्यार्थी दर्ज हैं एवं 18 कर्मचारियों का स्टाफ है।

नौ बीघा जमीन एलॉट हुई थी, उस पर किया अतिक्रमण

शासकीय हाईस्कूल हिंगोना खुर्द के लिए नौ बीघा जमीन एलॉट हुई थी लेकिन यहां बिल्डिंग न बनाते हुए अतिरिक्त कक्ष बना दिए। इन कक्षों के अलावा पूरे नौ बीघा जमीन पर रहवासियों ने अतिक्रमण कर लिया है। किसी ने पक्का मकान, किसी ने झोपड़ी व कच्चा मकान बनाकर कब्जा कर लिया है।

इन स्कूलों की बननी थी बिल्डिंग

शासकीय हाईस्कूल बिंडवा, हाईस्कूल तरसमां, जोंहाकला, नयापुरा, डंडोली, रिठौंना, भुआ का पुरा, नावली, जारह, छिछावली, माता बसैया, बर्रेंडा, जड़ेरुआ, भैंसोरा, लालौरकला, जींगनी, नवीन हाईस्कूल क्रमांक एक, गलेथा, खनेता, चिन्नौंनी चंबल, धरसोला, धोंधा, कैमारा कला, रामपहाड़ी, निटेहरा, गुढ़ाचंबल एवं शासकीय हायरसेकेंडरी स्कूल मुंगावली, कन्या हायरसेकेंडरी स्कूल नूराबाद शामिल हैं।

फैक्ट फाइल

24 हाईस्कूल व 2 हायरसेकेंडरी स्कूल के नहीं बन सके भवन।
2008 में उन्नयन हुआ था मुंगावली हाईस्कूल का।
2010-11 में स्वीकृति हुए थे हिंगोना खुर्द हाईस्कूल के अतिरिक्त कक्ष।
2012 में बनकर तैयार हो गए थे हिंगोना हाईस्कूल के अतिरिक्त कक्ष।
09 बीघा एलॉट हुई थी हिंगोना हाईस्कूल के लिए जमीन।

बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, अगले सत्र तक पूरा हो सकता है लेकिन फिलहाल तो प्राइमरी स्कूल की कक्षों में हाईस्कूल संचालित है। स्टाफ तक को बैठने की जगह नहीं हैं। प्रेक्टीकल बगैरह के लिए भी परेशानी तो होती है लेकिन किसी तरह काम चल रहा है।

सत्येन्द्र जादौन, प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल, मुंगावली

स्कूल की जमीन पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। जो कक्ष बने थे, वह कम पड़ रहे थे, इसलिए लंबे समय से हाईस्कूल मिडिल स्कूल की बिल्डिंग में संचालित हैं। अतिक्रमण हटाने समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार किया गया है।

गीता मूढ़ोतिया, प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल हिंगौना खुर्द

मुंगावली, नूराबाद व करजोनी स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। गुढ़ाचंबल, नयापुरा की जमीन का सीमांकन हो चुका है। धरसोला के लिए भूमि आवंटित हो गई लेकिन जमीन के ऊपर हाईटेंशन लाइन होने से फिलहाल कार्य लटक गया है, उस लाइन को हटवाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं।

महेश मावई, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान

Published on:

20 Nov 2025 10:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / जमीन आवंटित व सीमांकन न होने से दो दर्जन हाईस्कूलों के लिए नहीं बन सके भवन

