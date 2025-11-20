जमीन आवंटित व सीमांकन न होने से दो दर्जन हाईस्कूलों के लिए नहीं बन सके भवन



राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत उपरोक्त स्कूलों की बिल्डिग स्वीकृति होनी थी। इनमें से मात्र चार स्कूल भवन के लिए राशि आई थी जिनमें से मात्र शासकीय हाईस्कूल रिठौना की बिल्डिंग बन सकी है। जबकि शासकीय हायरसेकेंडरी स्कूल मुंगावली, शासकीय हायरसेकेंडरी स्कूल नूराबाद व नवीन हाईस्कूल मुरैना की बिल्डिंग निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है, इनकी बिल्डिंग निर्माण का टेंडर हो चुका है। इनमें से मुंगावली व नूराबाद की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, अगले सत्र तक कंपलीट हो सकती है। वहीं करजोनी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। गुढ़ाचंबल व नयापुरा की जमीन का सीमांकन हो चुका है, धरसोला की भूमि एलॉट हो चुकी है लेकिन जमीन के ऊपर हाईटेंशन लाइन होने से कार्यवाही लटक गई है। हालांकि उसका लेआउट तैयार हो चुका है।