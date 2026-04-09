मुरैना में धूं-धूंकर जली कार, बाइक में भी आग से हडक़ंप

इधर, मुरैना शहर के एमएस रोड स्थित भोज भवन के पास भी एक बाइक में अचानक आग लगने की घटना ने मौके पर हडक़ंप और अफरा-तफरी मचा दी। देखते ही देखते बाइक आग की लपटों में घिर गई और पूरी तरह जलने लगी। इस घटना के कारण एमएस रोड पर सडक़ का आवागमन बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे स्थानीय यातायात भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के उपरांत स्थिति सामान्य हुई और बाधित यातायात को फिर से सुचारु रूप से शुरू कराया गया। इन दोनों ही घटनाओं में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है।