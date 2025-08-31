पोरसा, कैलारस में खाद के लिए मारामारी: कई बार लाइन में लग रहा किसान



पोरसा में हर साल दो केंद्र खोले जाते थे, जहां किसानों को काफी राहत मिलती थी े लेकिन इस वर्ष कर्मचारियों की कमी के चलते दूसरा केंद्र चालू नहीं हो पा रहा है जिससे किसान चार से पांच दिन चक्कर लगाता है और अपना किराया खर्च करता है उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। एक केन्द्र होने की वजह से रोजाना मात्र 300 कूपन ही काटे जा रहे हैं और उसमें से भी केवल 200 लोगों को ही खाद उपलब्ध हो पता है बाकी किसान घर लौट जाते हैं। किसानों की थाना प्रांगण में करीब 200 मीटर और ऐसे ही गल्ला मंडी प्रांगण में भी लंबी लाइन लग रही है। इसके अलावा जहां खाद वितरण होता है वहां भी लाइन में खड़े होकर ही खाद लेना पड़ रहा है। यानी कि किसी को यदि खाद चाहिए तो उसको तीन लाइनों में लगना पड़ेगा जिससे किसान खड़ा-खड़ा थक जाता है और उसके बावजूद भी उसको खाद नहीं मिल पाता है तो मजबूरन गांव लौट जाता है। और अगले दिन फिर किराया खर्च करके पोरसा कस्बे में आता है।