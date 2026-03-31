31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे: अधिग्रहित भूमि का चार गुना मिले किसानों को मुआवजा

कांग्रेस, माकपा, किसान सभा ने आमसभा रैली, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

Mar 31, 2026

कांग्रेस, माकपा, किसान सभा ने आमसभा रैली, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन

मुरैना. ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे से प्रभावित सैकड़ों किसान रेस्ट हाउस परिसर में एकत्रित हुए। कांग्रेस पार्टी, माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में आम सभा का आयोजन किया गया। तत्पश्चात रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिए गए। ज्ञापन में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जार ही है उन्हें चार गुना मुआवजे की मांग के साथ, साधारण हाईवे बनाने, जिन किसानों की फसल तबाह हुई है फसल तबाही का मुआवजा देने सहित कई मांगे उठाई गई।


रैली से पूर्व रेस्ट हाउस परिसर में आमसभा हुई। जहां सुमावली के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार, मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर, सबलगढ़ के पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाह, वामपंथी नेता अशोक तिवारी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मधुराज तोमर, माकपा के जिला सचिव मुरारीलाल धाकड़, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बादल सरोज ने संबोधित किया। सरोज ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। साथ ही ग्रीन फील्ड के किसानों के मामले और अन्य मांगों को पूरी करने के लिए आगामी दिनों में आंदोलन तेज करने का आग्रह किया। सभा का संचालन कांग्रेस नेता उदयवीर सिकरवार ने किया। रेस्ट हाउस से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए एडीएम को ज्ञापन दिया गया। कलेक्टर ने दूसरे दिन डेलीगेशन मिलने का समय भी तय किया है। किसान नेताओं ने घोषणा की है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में किसान महापंचायत करके अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलन में नगर निगम सभापति राधारमण डंडोतिया, शहर जिलाध्यक्ष गजेन्द्र जाटव, दीपक शर्मा, हरीश पाठक सहित सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे।

ज्ञापन में ये मांग भी रखीं


गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत कम किया जाए।
बिजली दरों में की गई वृद्धि को वापस लिया जाए।
पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया जाए एवं उनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
महंगाई पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उदाए जाएं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 11:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे: अधिग्रहित भूमि का चार गुना मिले किसानों को मुआवजा

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

50 प्रतिशत कॉलेज नियम विरुद्ध संचालित, फिर भी जारी कर दी मान्यता

मुरैना

समाज को आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर करते हैं धार्मिक आयोजन

मुरैना

बेखौफ माफिया ने रेत के लिए रोक दी नदी की धार

मुरैना

शिष्यों के अंतरंग को शुद्ध एवं निर्मल कर आत्मज्ञानी बनाते हैं गुरु

मुरैना

जेयू परीक्षाओं में बड़े स्तर पर नकल, मुरैना में 16 नकल प्रकरण बनाए

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.