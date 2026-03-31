ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे: अधिग्रहित भूमि का चार गुना मिले किसानों को मुआवजा



रैली से पूर्व रेस्ट हाउस परिसर में आमसभा हुई। जहां सुमावली के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार, मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर, सबलगढ़ के पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाह, वामपंथी नेता अशोक तिवारी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मधुराज तोमर, माकपा के जिला सचिव मुरारीलाल धाकड़, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बादल सरोज ने संबोधित किया। सरोज ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। साथ ही ग्रीन फील्ड के किसानों के मामले और अन्य मांगों को पूरी करने के लिए आगामी दिनों में आंदोलन तेज करने का आग्रह किया। सभा का संचालन कांग्रेस नेता उदयवीर सिकरवार ने किया। रेस्ट हाउस से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए एडीएम को ज्ञापन दिया गया। कलेक्टर ने दूसरे दिन डेलीगेशन मिलने का समय भी तय किया है। किसान नेताओं ने घोषणा की है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में किसान महापंचायत करके अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलन में नगर निगम सभापति राधारमण डंडोतिया, शहर जिलाध्यक्ष गजेन्द्र जाटव, दीपक शर्मा, हरीश पाठक सहित सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे।