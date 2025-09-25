पुण्य और पाप से ही संसार में होती है सुख- दुख की प्राप्ति: जैन मुनि



उन्होंने कहा कि जैन दर्शन के अनुसार, पुण्य अच्छे कर्मों को कहते हैं जो सुख लाते हैं और आत्मा को पवित्र करते हैं, जबकि पाप बुरे कर्मों को कहते हैं जो दुख का कारण बनते हैं और आत्मा को अपवित्र करते हैं। पापों में मुख्य रूप से पांच अणुव्रत का उल्लंघन आता है, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। पुण्य के लिए दान, सेवा और धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है। जैन धर्म का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जिसमें पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठना होता है, क्योंकि ये दोनों ही आत्मा को संसार चक्र में बांधते हैं। जैन दर्शन में हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, आवश्यकता से अधिक संचय करना पाप की श्रेणी में आते हैं। धर्मसभा में मुनि विबोधसागर महाराज ने कहा कि सांसारिक प्राणी बहुत होशियार और चालाक है। जब वह पुण्य करता है तो समझता है कि भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन जब पाप करता है तो वह समझता है कि भगवान तो है ही नहीं, कोई कुछ नहीं देख रहा। लेकिन मनुष्य यही भूल करता है। संसार में आपके पुण्य और पाप के अनुसार ही आपको सुख दुख की अनुभूति होती है।