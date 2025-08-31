Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरैना

‘राहुल को नाना, दादा-दादी, पिता के पास चले जाना चाहिए’, सीएम मोहन यादव ने साधा निशाना

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मुरैना में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।

मुरैना

Himanshu Singh

Aug 31, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को मुरैना जिले में हाइड्रोजन इकाई का भूमिपूजन करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते कहा कि नादान विपक्ष और राहुल गांधी तरह-तरह के प्रपंच रच रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, और वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए गलत बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी को अगर इतनी ही परेशानी है, तो उन्हें अपने नाना, दादा, दादी, पिता के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि इस जगत में रहने का उन्हें कोई हक नहीं है।

'राहुल गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए'

सीएम डॉ मोहन यादव ने आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए, जिन्होंने कई मंत्रियों और नेता विपक्ष के साथ काम किया था कि विपक्ष में कैसे रहा जाता है। कांग्रेस को माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। अगर कोई शंका थी, तो उन्हें वहां चले जाना चाहिए था। बम के नीचे, तो सब पता चल जाता। अब वे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं।

157.5 करोड़ की लागत से तैयार होगा सोलर प्लांट

सीएम मोहन यादव ने कहा कि पिपरसेवा में 157.5 करोड़ की लागत से 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला सोलर प्लांट 2030 तक तैयार होगा। इसका भूमिपूजन सौभाग्य की बात है। कभी मुरैना-चंबल में उद्योगपति आते ही नहीं थे, क्योंकि यहां पर कांग्रेसियों ने डाकुओं को जमीन दे रखी थी। अब मुरैना में बहुत संभावना है। यहां चंबल मैया और गजक अद्भुत है। आगे उन्होंने कहा कि अनुराग जैन जैसे उद्योगपति यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। शनि देव की कृपा से शनि लोग भी बनेगा। यहां पर सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। मुरैना की अब काया बदल रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 01:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / ‘राहुल को नाना, दादा-दादी, पिता के पास चले जाना चाहिए’, सीएम मोहन यादव ने साधा निशाना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.