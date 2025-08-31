‘राहुल को नाना, दादा-दादी, पिता के पास चले जाना चाहिए’, सीएम मोहन यादव ने साधा निशाना

सीएम मोहन यादव ने कहा कि पिपरसेवा में 157.5 करोड़ की लागत से 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला सोलर प्लांट 2030 तक तैयार होगा। इसका भूमिपूजन सौभाग्य की बात है। कभी मुरैना-चंबल में उद्योगपति आते ही नहीं थे, क्योंकि यहां पर कांग्रेसियों ने डाकुओं को जमीन दे रखी थी। अब मुरैना में बहुत संभावना है। यहां चंबल मैया और गजक अद्भुत है। आगे उन्होंने कहा कि अनुराग जैन जैसे उद्योगपति यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। शनि देव की कृपा से शनि लोग भी बनेगा। यहां पर सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। मुरैना की अब काया बदल रही है।

