120 मीटर सडक़ में से सिर्फ 30 मीटर का निर्माण कराया, वह भी धसकी, ग्रामीणों में आक्रोश

ग्राम पंचायत महुआ में वर्ष 2024-25 में 23 तालाबों का कागजों में निर्माण 90 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा कर दिया गया है। इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू भोपाल, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य अधिकारियों से की जा चुकी है। इस मामले को पत्रिका ने उठाया तो जिला पंचायत सीईओ ने समिति बनाकर जांच के निर्देश दिए लेकिन एक माह बाद भी समिति जांच के लिए ग्राम पंचायत में नहीं पहुंची है। ग्राम पंचायत के पंच सदस्य रमेश सिंह तोमर हिंगोटियाई ने तालाब निर्माण के नाम पर बड़े स्तर पर हुए फर्जीवाड़ा की शिकायत की गई है। शिकायत यह भी थी कि जॉवकार्ड में मजदूरी महिलाओं के नाम दिखाई जा रही है जबकि फोटो पुरुष मजदूरों के अपलोड किए जा रहे हैं।