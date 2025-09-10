समाज की एकता और अखंडता में ही शक्ति और भक्ति समाहित: जैन मुनि



जैन मुनि ने कहा कि जैन धर्म में क्षमा को उत्तम क्षमा धर्म के रूप में भी बताया गया है। क्षमा धर्म दूसरों को दु:ख न पहुंचाने, क्रोध पर विजय पाने और मन की शांति बनाए रखने पर बल देता है, जिससे आत्मा का कल्याण होता है और समाज में सुख-शांति स्थापित होती है। क्षमा आत्मा का गुण है। जब तक मन की कटुता दूर नहीं होगी तब तक क्षमावाणी पर्व मनाने का कोई अर्थ नहीं है। हमें रोजमर्रा की सारी कटुता, कलुषता को भूलकर एक-दूसरे से क्षमा मांगते हुए और एक-दूसरे को क्षमा करते हुए सभी गिले-शिकवों को दूर कर क्षमा-पर्व मनाना चाहिए। क्षमा से नकारात्मक भावनाएं क्रोध और आक्रोश दूर होता है। जिससे हमारे जीवन में शांति आती है। क्षमा मांगने और क्षमा करने से रिश्ते बेहतर होते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ती है और आत्म-चिंतन में मदद मिलती है, जो एक स्वस्थ और सद्गुणी जीवन के लिए आवश्यक है।

क्षमावाणी पर्व पर हमें अपने जीवन से सभी तरह के बैर, भाव, विरोध को मिटाकर प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए और हम दूसरों को भी क्षमा कर सके यही भाव मन में रखना चाहिए। वर्तमान में संपूर्ण विश्व को क्षमा धर्म को स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्षमा धर्म ही ऐसा धर्म है जिसे स्वीकार करने से संपूर्ण विश्व में शांति कायम की जा सकती है।