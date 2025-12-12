7 बच्चों की मां का जीजा से चल रहा था प्रेम प्रसंग, उसी ने कर दिया कत्ल

10 दिसंबर दोपहर मुन्नालाल जब मालती के घर पहुंचा तो पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और आक्रोश में मर्डर हो गया। पुलिस ने आरोपी मुन्नालाल की निशानदेही पर सीतापुर रोड से घटना में प्रयुक्त कपड़े धोने की लकड़ी की मोगरी, खून से लथपथ कपड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस तफ्तीश में पता चला है कि मालती गौड़ ने अपने मकान को बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था। होम लोन की 8 लाख रूपये की राशि अभी चुकाने को शेष थी, जिसे लेकर वो चिंतित रहती थी। पुलिस की मानें तो होमलोन चुकाने को लेकर ही झगड़ा हुआ आरोपी मुन्नालाल से झगड़ा हुआ था।