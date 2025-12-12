12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

मुरैना

7 बच्चों की मां का जीजा से चल रहा था प्रेम प्रसंग, उसी ने कर दिया कत्ल

mp news: महिला के दूर के रिश्ते के जीजा से करीब 4-5 साल से अवैध संबंध थे, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार..।

2 min read
मुरैना

image

Shailendra Sharma

Dec 12, 2025

morena

Mother of 7 children was affair with jija who murdered her

mp news: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के बानमोर में सूने घर में हुई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझा ली है। महिला का हत्यारा उसका दूर का ही रिश्तेदार निकला है जो कि रिश्ते में उसका जीजा लगता है। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और 10 दिसंबर को दोनों के बीच विवाद हुआ था इसी दौरान आरोपी ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर कपड़े की मोगरी से मुंह पर वार कर और गला दबाकर महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

7 बच्चों की मां थी मृतका

बानमोर में 10 दिसंबर को हुई महिला मालिती गौड़ की हत्या उसके ही प्रेमी और रिश्ते के जीजा मुन्नालाल गौड़ ने की थी। बानमोर टीआई दीपेंद्र सिंह ने बताया कि सात बच्चों की मां मृतका मालिती के रिश्ते में जीजा लगने वाले मुन्नालाल गौड़ निवासी ग्राम शहदपुर सुसानी थाना सुमावली हाल आश्रम वाली गली बानमोर को कस्बे की फूलपुर रोड से हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर मुन्नालाल ने पुलिस को बताया कि बीते 4-5 साल से उसका मालती के घर आना-जाना था, जिससे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे।

पैसों को लेकर विवाद की आशंका

10 दिसंबर दोपहर मुन्नालाल जब मालती के घर पहुंचा तो पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और आक्रोश में मर्डर हो गया। पुलिस ने आरोपी मुन्नालाल की निशानदेही पर सीतापुर रोड से घटना में प्रयुक्त कपड़े धोने की लकड़ी की मोगरी, खून से लथपथ कपड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस तफ्तीश में पता चला है कि मालती गौड़ ने अपने मकान को बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था। होम लोन की 8 लाख रूपये की राशि अभी चुकाने को शेष थी, जिसे लेकर वो चिंतित रहती थी। पुलिस की मानें तो होमलोन चुकाने को लेकर ही झगड़ा हुआ आरोपी मुन्नालाल से झगड़ा हुआ था।

बाइक पर युवक के साथ देखा तो पति ने बीवी से पूछा कौन था वो और फिर…
ग्वालियर
gwalior

Published on:

12 Dec 2025 09:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / 7 बच्चों की मां का जीजा से चल रहा था प्रेम प्रसंग, उसी ने कर दिया कत्ल

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

टेंडर पास.... MP के अछूते क्षेत्र में एकसाथ बनेगी 4 सड़कें, 50 गांवों को मिलेगा फायदा

tender issued roads construction sumavali benefits 50 villages mp news
मुरैना

दुल्हन बनकर सात फेरे लेने से कुछ घंटे पहले युवती ने प्रेमी संग की खुदकुशी

morena
मुरैना

मृत आरक्षकों को पुलिस परिवार ने दी श्रद्धांजलि, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल

मुरैना

सैनिक सम्मान के साथ हुआ शहीद शैलेन्द्र सिंह का अंतिम संस्कार

मुरैना

मुरैना में खूनी संघर्ष: झगड़ा न हो इसलिए डेढ़ साल पूर्व खाली कर दिया था गांव

मुरैना
