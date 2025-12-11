मुरैना में खूनी संघर्ष: झगड़ा न हो इसलिए डेढ़ साल पूर्व खाली कर दिया था गांव



जानकारी के अनुसार बरेंडा के भोगीराम गुर्जर ने दो शादी की थीं। पहली पत्नी के राजेन्द्र गुर्जर, पप्पू गुर्जर, गुल्लू गुर्जर, करुआ गुर्जर, रामरहीस गुर्जर और दूसरी पत्नी के दसरथ गुर्जर व बीरवल गुर्जर हैं। इनमें से पप्पू करीब 15 साल खत्म हो चुका है। इन दोनों पक्षों में खेतों के बंटवारे को लेकर वर्ष 2022 से विवाद चला आ रहा था। राजेन्द्र बगैरह ने खेत पर कब्जा कर लिया फिर भी विवाद ज्यादा न बढ़े इसलिए जसरथ गुर्जर ने गांव खाली करके संता की तिवरिया के पास मकान बना लिया था। उसके बाद भी राजेन्द्र गुर्जर के पक्ष के लोगों ने हत्या को अंजाम दे दिया। हत्या के बाद तनाव बढ़ता देख बानमोर, नूराबाद, रिठौरा थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। मृतक ओमप्रकाश गुर्जर के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंपा गया और भारी पुलिस की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया।