जिपं कार्यालय पर धरने पर बैठे अन्ना हजारे



समाजसेवी अन्ना हजारे का कहना हैं कि पूर्व में उनके द्वारा कलेक्टर को शिकायत की जा चुकी है, कलेक्टर ने उनसे कहा कि आगामी कार्रवाई जिला पंचायत सीईओ द्वारा की जाएगी, इसलिए अब मैंने सीईओ कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया है। शिकायत है कि वर्ष 2019 में डीईओ को लोक शिक्षण मप्र द्वारा वर्ष 2019 में निलंबन बहाल कर विभागीय जांच जारी रखी गई थी परंतु उक्त जांच आज दिनांक लंबित है और इस स्थिति में जिम्मेदार पद पदस्थ नहीं किया जा सकता। उसके अलावा डीईओ द्वारा शिक्षकों को नियम विरुद्ध कार्यालय में अटैच किया है और कुछ का निलंबन बहाल किया गया है। जो इनको अधिकार नहीं थे। इसके अलावा कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो वर्ष 2005 से लगातार अनुपस्थित थे, उनको नियम विरुद्ध पुन: नौकरी पर रखा गया है। इस तरह की कई गंभीर शिकायतों को लेकर समाजसेवी धरने पर बैठै हैं। धरना स्थल पर ही मजीरा लेकर भजन कीर्तन कर रहे हैं।