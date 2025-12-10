डेढ़ सप्ताह निकला, शुरू नहीं हो सकी बाजरा की खरीद, सेंपल किए फेल



कृषि उपज मंडी में 6 अक्टूबर से बाजरा की आवक शुरू हो चुकी है। यहां रोजाना औसतन 200 क्विंटल के हिसाब से अभी तक 15 हजार क्विंटल से अधिक बाजरा खरीदा जा चुका है लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीद के नाम पर केन्द्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां बैनर पोस्टर तो सूचनात्मक लगा दिए हैं लेकिन वहां कर्मचारी तैनात नहीं हैं। वह इसलिए कि किसानों के बाजरा के सेंपल पास नहीं हुए हैं, इसलिए केन्द्र खोले भी नहीं हैं। किसान फसल से पूर्व बीज, खाद व पानी के नाम पर इधर उधर से इसी आधार पर कर्ज लेते हैं कि फसल आने पर सामने वाले का पैसा चुकता कर देंगे लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू नहीं होने पर ऐसे किसान चिंतित हैं। वहीं सहालग के चलते अधिकांश किसान मंडी में बाजरा बेच चुके हैं।