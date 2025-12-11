मृत आरक्षकों को पुलिस परिवार ने दी श्रद्धांजलि, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल

मुरैना. एक्सीडेंट में मृत हुए पुलिस आरक्षकों के शव मुरैना आए। गुरुवार की सुबह पुलिस लाइन मुरैना में डीआईजी सुनील कुमार जैन सहित पुलिस परिवार के सदस्यों ने शवों पर पुष्पहार चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मृत आरक्षकों के परिजन भी मौजूद थे, उनका रो रोकर बुरा हाल था। डीआईजी ने मृत आरक्षकों के परिजन को एक एक लाख के चेक देकर तत्कालिक सहायदा प्रदान की। आरक्षक विनोद शर्मा का जौार और प्रधान आरक्षक परिमाल सिंह तोमर का थरा नावली अंबाह और आरक्षक प्रदुम्न दीक्षित की फूफ एवं अनिल कौरव भिंड जिले के टंटोन गांव एंडोरी में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व उनको सैनिक सम्मान दिया गया।