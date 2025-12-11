11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

मुरैना

बारात आने से कुछ घंटे पहले ही ‘दुल्हन’ ने प्रेमी संग खाई जीने मरने की कसम और…

mp news: दुल्हन बनकर किसी और के साथ सात फेरे लेने से कुछ घंटे पहले प्रेमी के साथ फांसी पर झूलकर की खुदकुशी...।

मुरैना

image

Shailendra Sharma

Dec 11, 2025

morena

bride suicide with lover hours before wedding (सोर्स- पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां तिलौआ गांव में सात फेरे लेने से कुछ घंटे पहले ही युवती ने प्रेमी संग लाल जोड़े में फांसी लगा ली। घटना देवगढ़ थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंची और दोनों के शव पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। आज गुरुवार 11 दिसंबर को ही युवती की शादी होने वाली थी और घर में बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। मृतक युवक-युवती दूर के रिश्ते में एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।

दुल्हन बनने से पहले प्रेमी संग दी जान

तिलौआ गांव के रहने वाले चंद्रपाल कुशवाहा की बेटी भारती कुशवाहा (19) की आज गुरुवार को शादी थी। घर में बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। भारती गांव के ही लड़के रवि (22) पुत्र रामविलास कुशवाहा से प्रेम करती थी। क्योंकि दूर के रिश्ते में दोनों एक ही परिवार के बताए गए हैं इसलिए घर वालों ने उनकी शादी से इंकार कर दिया था। इसी के चलते बारात आने से कुछ घंटे पूर्व ही दोनों ने पेड़ से साड़ी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।

खुशियों की जगह परिवार में पसरा मातम

तिलौआ गांव में चंद्रपाल कुशवाह के परिवार में बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। बारात मुरैना के जनवेद का पुरा से आ रही थी। मेहमान आ रहे थे। घर परिवार में गीत मंगल के साथ खुशियों का माहौल था। परिवार के सभी सदस्य बेटी की विदाई की आखिरी तैयारियां कर रहे थे लेकिन इसी बीच बेटी की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। पुलिस को घटनास्थल से युवक-युवती दोनों के मोबाइल भी मिले हैं जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। दोनों के मोबाइल से स्पष्ट हो चुका है कि उनके बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी।

Updated on:

11 Dec 2025 09:48 pm

Published on:

11 Dec 2025 09:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / बारात आने से कुछ घंटे पहले ही 'दुल्हन' ने प्रेमी संग खाई जीने मरने की कसम और…

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

