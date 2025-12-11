बारात आने से कुछ घंटे पहले ही ‘दुल्हन’ ने प्रेमी संग खाई जीने मरने की कसम और…

तिलौआ गांव में चंद्रपाल कुशवाह के परिवार में बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। बारात मुरैना के जनवेद का पुरा से आ रही थी। मेहमान आ रहे थे। घर परिवार में गीत मंगल के साथ खुशियों का माहौल था। परिवार के सभी सदस्य बेटी की विदाई की आखिरी तैयारियां कर रहे थे लेकिन इसी बीच बेटी की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। पुलिस को घटनास्थल से युवक-युवती दोनों के मोबाइल भी मिले हैं जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। दोनों के मोबाइल से स्पष्ट हो चुका है कि उनके बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी।