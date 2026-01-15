बिल बकाया होने पर पंपों के कनेक्शन काटे, 350 सरकारी आवासों में पेयजल सप्लाई ठप



जानकारी के अनुसार जल संसाधन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के लिए चंबल कॉलोनी में करीब 350 सरकारी आवास बने हुए हैं। इन आवासों में जो भी समस्याएं हैं, उनका निराकरण का जिम्मा कॉलोनी इंचार्ज और प्रभारी कार्यपालन यंत्री का रहता है लेकिन ये दोनों अधिकारी कॉलोनी के सरकारी आवासों में न रहकर शहर में अपने निजी मकानों में रह रहे हैं। इन सरकारी आवासों में वाटर सप्लाई के लिए दो पंप संचालित हैं, एक लाइट मशीनरी विभाग के परिसर और दूसरा जल संसाधन विभाग के कार्यालय के पीछे स्थित है। इन दोनों पंपों से ही 350 आवासों में पानी की सप्लाई होती है। लेकिन बिल बकाया होने से शनिवार की सुबह इन दोनों पंपों के कनेक्शन बिजली कंपनी ने काट दिए, जिसके चलते सरकारी आवासों में पेयजल सप्लाई ठप हो गई और कर्मचारियों को इधर उधर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ी। कॉलोनी इंचार्ज आर के बंसल ने बताया कि लाइट मशीनरी वाले पंप पर एक लाख का बिजली बिल और दूसरा का अभी जोड़ा नहीं गया हैं।