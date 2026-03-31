समाज को आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर करते हैं धार्मिक आयोजन

पोरसा. जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर पोरसा नगर में भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ।

सोमवार, 30 मार्च को प्रात: 9 बजे प्रारंभ हुई। शोभायात्रा भिंड रोड, अंबाह रोड, सदर बाजार, सब्जी मंडी रोड एवं अटेर रोड से होते हुए पुन: मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा का नगर के विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। इस आयोजन का संचालन अनूप चंद जैन, रविंद्र जैन, विनोद कुमार जैन, सुभाष चंद्र जैन, सुरेश चंद जैन, ताराचंद जैन, पंकज जैन, कैलाश चंद जैन, विजेंद्र कुमार जैन, महावीर जैन एवं राजीव जैन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।