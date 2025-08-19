मोह को त्यागे बिना आत्मानुभूति संभव नहीं: मुनि विलोकसागर

जैन मुनि ने कहा कि मोह रूपी मदिरा के नशे में व्यक्ति अपनी आत्मा को ही भूल जाता है। वह अपने मूल स्वरूप से भटक जाता है। ऐसा व्यक्ति की गति चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करती रहती है। मोह के वशीभूत हमारी आशक्ती बढ़ती जाती है। यह मेरा है, यह मैंने किया है, धन के प्रति, परिवार के प्रति, जमीन जायदाद के प्रति, पद के प्रति आशक्ति बढ़ती जाती है। जिस कारण जीव का संसार भ्रमण बढ़ जाता है। जिस दिन हम यह चिंतन कर लेगें कि आत्मा का कुछ नहीं हैं, आत्मा तो स्वतंत्र है, आत्मा तो अजर अमर है, शेष सभी बस्तुएं नाशवान हैं, पुदल बस्तुएं तो नष्ट होना हैं। इनकी आशक्ती ही हमारे दुखों का कारण हैं। अत: हमें राग द्वेषों को त्यागकर आत्मा का चिंतन करना चाहिए।