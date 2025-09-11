समय सीमा निकली, सडक़ निर्माण कार्य अधूरा, नहीं किया नाला व फुटपाद निर्माण



नेशनल हाईवे लोक निर्माण विभाग द्वारा सडक़ पर सीमेंटीकरण कराया जा रहा है। इस मार्ग पर सडक़ निर्माण की कार्यवाही अक्टूबर 2024 में शुरू हुई थी। दिल्ली की एक कंपनी को ठेका दिया और छह माह यानि कि मार्च- अप्रैल 2025 तक कार्य पूरा करना था लेकिन समय सीमा निकलने के बाद भी नाले व फुटपाद निर्माण दूर अभी तक सडक़ का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। बैरियर से मुरैना गांव तक मार्ग पर सडक़ निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लेकिन मुरैना गांव से बैरियर तक का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।