अनूठा बैंक: एक साल में 51. 51 करोड़ ‘राम नाम पूंजी’ पासबुक में होती है एंट्री



अंबाह में वर्ष 2019 से अब तक 176 करोड़ से अधिक ज्यादा श्री सीताराम नाम का लेखन पुस्तिका पर हो चुका है। यह एक अलग तरह का बैंक है। इसमें आपको केवल इच्छानुसार समय या थोड़ा सा मानसिक श्रम दान करना है। हां यहां आपकी पूंजी भगवान के नाम जमा होती है। जो आपको एक अनूठे आध्यात्मिक आनंद के साथ मन की शांति प्रदान करता है। जी हां यह है श्री सीताराम नाम बैंक। आप चाहें तो बस एक पेन और कापी लेकर अपने खाते की शुरुआत कर सकते हैं। यह कार्य ककरारी आश्रम के प्रमुख ऋषि महाराज के सानिध्य में एवं सिनेमा रोड स्थित सीताराम नाम बैंक में शिवदत्त शर्मा के मार्गदर्शन में किया जाता है।