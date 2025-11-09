बजट को लेकर निगम की बैठक में हंगामा, बरसे कांग्रेसी पार्षद



बैठक में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष विनीत कंषाना, सोनू जोनवार, गोविंद गोले, विधायक प्रतिनिधि उपेन्द्र सिकरवार ने ताबड़तोड़ हमला किया। कई मुद्दों पर निगम के जिम्मेदारों को घेरा। इन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षदों के वार्डों में करोड़ों के कार्य कराए जा चुके हैं जबकि कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेसी पार्षदों ने यह मुद्दा भी उठाया कि वार्ड 12 में आयुक्त, सभापति एवं महापौर के बंगले हैं, अकेले महापौर के बंगले पर ही 45 लाख कैसे खर्च हो गए। वार्ड पार्षद ने आरोप लगाया कि उनकी बिना स्वीकृति के उनके वार्ड में तमाम करा दिए गए हैं। कांग्रेस पार्षद विजय सोलंकी ने प्रश्न उठाया कि वर्ष 2022 से अभी तक किस वार्ड में कितने विकास कार्य हुए, बैठक से पहले प्रत्येक पार्षद के पास ये जानकारी होना चाहिए। इस भाजपा पार्षद व एमआईसी सदस्य बदन सिंह यादव ने कहा कि बेतुके सवाल न करें, विकास पर बात करें। भाजपा की तरफ से ज्यादातर सवालों के जवाब एम आई सी सदस्य योगेन्द्र मावई ने दिए। उनका साथ रमेश उपाध्याय व बदन सिंह यादव ने दिया। बैठक में महापौर शारदा सोलंकी पर लगाए आरोपों के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई पक्ष व विपक्ष नहीं हैं, ये मेरे लिए परिवार है, मैं जनता की प्रतिनिधि हूं, विकास के लिए मैं सबके साथ हूं।