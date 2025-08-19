राधाकृष्ण की भव्य झांकियों व भजनों पर झूमी मातृशक्ति

मुरैना. भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के पश्चात जब पूरा ब्रज नाच उठता है, गोकुल में उल्लास छा जाता है और नन्द बाबा के आंगन में बधाइयां गूंजती हैं, उसी दिव्य उत्सव का सजीव चित्रण मुरैना में बीती रात देखने को मिला। जहां मुरैना की धरती पर एक ऐसा उत्सव मनाया गया जिसमें हर स्वर गूंज रहा था ‘राधे-राधे’, हर कदम झूम रहा था श्याम नाम की मस्ती में, और हर हृदय डूबा था भक्ति-सागर में। रोटरी क्लब मुरैना रॉयल्स ने माधोपुरा पुलिया स्थित रॉयल बैंक्विट हॉल में जब नन्दोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया।
क्लब के अध्यक्ष निखिल बंसल के अनुसार मंच पर ग्वालियर से आई आर्केस्ट्रा ने जब कृष्ण भजनों की अमृतधारा बहाई और करौली और जयपुर से आए कलाकारों ने जब राधा-कृष्ण की झांकियों से वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंगा तो पूरा हॉल वृंदावन धाम सा प्रतीत होने लगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भागवताचार्य पंडित महेश मिश्रा और सिटी कोतवाली टीआई दीपेन्द्र यादव की उपस्थिति से इस नन्दोत्सव को और भी पावन बना दिया। रोटरी क्लब रॉयल्स परिवार के सभी सदस्य, अपने परिवारजनों सहित, इस उत्सव में सम्मिलित हुए और भक्ति सागर में सराबोर हो उठे। क्लब के सचिव गौरव मित्तल, कोषाध्यक्ष अमरीश शर्मा, जी एस आर कौशल सिंघल, विकास अग्रवाल, अनिल शिवहरे, अभिषेक गोयल, पंकज गोयल सहित सभी सदस्य इस दिव्य आयोजन के साक्षी बने।