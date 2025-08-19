राधाकृष्ण की भव्य झांकियों व भजनों पर झूमी मातृशक्ति

क्लब के अध्यक्ष निखिल बंसल के अनुसार मंच पर ग्वालियर से आई आर्केस्ट्रा ने जब कृष्ण भजनों की अमृतधारा बहाई और करौली और जयपुर से आए कलाकारों ने जब राधा-कृष्ण की झांकियों से वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंगा तो पूरा हॉल वृंदावन धाम सा प्रतीत होने लगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भागवताचार्य पंडित महेश मिश्रा और सिटी कोतवाली टीआई दीपेन्द्र यादव की उपस्थिति से इस नन्दोत्सव को और भी पावन बना दिया। रोटरी क्लब रॉयल्स परिवार के सभी सदस्य, अपने परिवारजनों सहित, इस उत्सव में सम्मिलित हुए और भक्ति सागर में सराबोर हो उठे। क्लब के सचिव गौरव मित्तल, कोषाध्यक्ष अमरीश शर्मा, जी एस आर कौशल सिंघल, विकास अग्रवाल, अनिल शिवहरे, अभिषेक गोयल, पंकज गोयल सहित सभी सदस्य इस दिव्य आयोजन के साक्षी बने।