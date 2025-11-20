120 Bahadur Review: हिम्मत, कुर्बानी और देशप्रेम… रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म है ‘120 बहादुर’

‘120 बहादुर’ की सबसे बड़ी खासियत इसकी कहानी और दिल छू लेने वाली प्रस्तुति है। युद्ध के रोमांचक सीक्वेंस हों या बैकग्राउंड में गूंजता भावनात्मक संगीत, हर फ्रेम कहानी को और प्रभावी बनाता है। फरहान अख्तर और उनकी टीम की नैचुरल केमिस्ट्री दर्शकों को सीधे जंग के मैदान तक ले जाती है। फिल्म सिर्फ लड़ाई नहीं दिखाती, बल्कि उन भावनाओं को भी छूती है जो हर शहादत के साथ जुड़ी होती हैं। हर बलिदान को इतनी संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि पल भर को स्क्रीन और रियलिटी एक जैसी लगने लगती है। यही वजह है कि मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर, जो अक्सर फरहान की खिंचाई करते हैं, उन्होंने भी इसे बेहतरीन फिल्म बताकर सराहा है।