120 Bahadur Review: हिम्मत, कुर्बानी और देशप्रेम… रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म है ‘120 बहादुर’

120 Bahadur Film Review: यह फिल्म उन 120 वीरों के नाम एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने 3000 चीनी सैनिकों को 1962 में धूल चटा दी थी। ‘120 बहादुर’ 1962 की रेजांग ला लड़ाई को भावुक अंदाज में पेश करती है, जहां फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह बनकर वीरता, बलिदान और गहरी देशभक्ति की सच्ची कहानी जीवंत करते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 20, 2025

120 Bahadur Movie Review

120 बहादुर फिल्म का पोस्टर। पढ़िए मूवी रिव्यू। (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

120 Bahadur Movie Review: साल 2025 की मोस्ट–अवेटेड फिल्म ‘120 बहादुर’ आज 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में 1962 की रेजांग ला लड़ाई, भारतीय सैनिकों की जज्बे और कुर्बानी को बेहद भावुक तरीके से पर्दे पर दिखाया गया है। फरहान अख्तर की एक्टिंग दमदार है, उन्होंने मेजर शैतान सिंह का किरदार निभाया है।

फिल्म का पहला पार्ट एवरेज है। शुरूआत में कहानी हल्के-फुल्के पलों के साथ जवानों की दोस्ती और ‘कंपनी चार्ली’ के इर्द–गिर्द घूमती है, जबकि दूसरा पार्ट काफी इंटेंस भरा है। जवानों की शहादत सीन पर आंखें नम हो सकती हैं। फिल्म के बीच में कई ऐसे मोमेंट है, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देशभक्ति और दिल छू लेने वाली भावनाओं का यह मेल फिल्म को पारंपरिक वॉर ड्रामा से कहीं आगे ले जाती है, इसी वजह से इसे आलोचकों से लेकर आर्मी चीफ तक सबने सराहा है।

दमदार डायरेक्शन: युद्ध की कड़वी सच्चाई

रजनीश घई का डायरेक्शन शानदार है। वह ऊंचाई वाले युद्ध की कड़वी सच्चाई भी दिखाते हैं। जहां संसाधन की कमी तो है, लेकिन सैनिकों का मनोबल हाई है। फिल्म में भावनात्मक पहलुओं को भी बखूबी से दिखाया गया है। एक्ट्रेस राशि खन्ना ने भी अच्छा काम किया है।

देश के 120 जांबाजों की दास्तां…

‘120 बहादुर’ की सबसे बड़ी खासियत इसकी कहानी और दिल छू लेने वाली प्रस्तुति है। युद्ध के रोमांचक सीक्वेंस हों या बैकग्राउंड में गूंजता भावनात्मक संगीत, हर फ्रेम कहानी को और प्रभावी बनाता है। फरहान अख्तर और उनकी टीम की नैचुरल केमिस्ट्री दर्शकों को सीधे जंग के मैदान तक ले जाती है। फिल्म सिर्फ लड़ाई नहीं दिखाती, बल्कि उन भावनाओं को भी छूती है जो हर शहादत के साथ जुड़ी होती हैं। हर बलिदान को इतनी संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि पल भर को स्क्रीन और रियलिटी एक जैसी लगने लगती है। यही वजह है कि मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर, जो अक्सर फरहान की खिंचाई करते हैं, उन्होंने भी इसे बेहतरीन फिल्म बताकर सराहा है।

यह फिल्म उन 120 वीरों के नाम एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने 3000 चीनी सैनिकों को 1962 में धूल चटा दी थी। ऐसे में यदि आप 1962 का युद्ध, मेजर शैतान सिंह की जज्बे और उनकी बटालियन की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए।

स्टारकस्ट फरहान अख्तर, राशि खन्ना, अंकित सिवाच, स्पर्श वालिया
डायरेक्शन रजनीश घई
जोनर देशभक्ति
रिलीज डेट 21 नवंबर 2025
रेटिंग 4/5

Published on:

20 Nov 2025 09:00 am

Hindi News / Entertainment / Movie Review / 120 Bahadur Review: हिम्मत, कुर्बानी और देशप्रेम… रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म है '120 बहादुर'

