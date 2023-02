मार्वल की फिल्म 'एंट मैन 3' ने भारत में की दमदार ओपनिंग, जानिए फिल्म को मिल रहे हैं कैसे रिएक्शन?

Published: Feb 17, 2023 11:50:20 am Submitted by: Archana Keshri

Ant-Man and the Wasp: Quantumania Review: पाल रुड की मुख्‍य भूमिका वाली 'एंट-मैन 3' रिलीज हो गई है। 'एंटमैन एंड द वास्प- क्वांटमेनिया' इस सीरीज की तीसरी फ‍िल्‍म है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्‍त क्रेज दिखाई दे रहा है। हॉलीवुड प्रेमियों के लिए रिलीज हुई इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के साथ ही फर्स्ट डे फर्स्ट रिएक्शन भी सामने आ गए हैं।

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Movie Review

Ant-Man and the Wasp: Quantumania Review: आज यानी 17 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्म 'एंट मैन 3' यानी 'एंट-मैन एंड द वास्प: क्वांटममैनिया' (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) रिलीज हो गई है। 'एंट-मैन एंड द वास्प: क्वांटमेनियामॉर्वल' सिनेमैटिक यूनिवर्स की फ्रेंचाइजी एंट मैन का तीसरा पार्ट है। फिल्म में पॉल रुड (Paul Rudd), कैथरीन न्यूटन (Kathryn Newton), जोनाथन मेजर्स (Jonathan Majors), इवांगेलिन लिली (Evangeline Lilly), टोनी मैक्कार्थी (Tony McCarthy), बिल माहेर (Bill Maher), मिशेल फ़िफ़र (Michelle Pfeiffer), सैमुअल एल जैक्सन (Samuel L. Jackson) आदि मुख्य भूमिका में हैं. इसे पीटन रीड ने डायरेक्ट किया है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट की मानें तो इस फिल्म के एडवांस बुकिंग में 1,00,000 से भी ज्यादा टिकट बिके हैं। भारत में इस फिल्म की ओपनिंग दमदार रही। फिल्म को मिलाजुला रिस्पॉन्स मिल रहा है।