Shakuntala Devi Movie Review: खिलखिलाती विद्या बालन की खिली-खिली-सी फिल्म, पढ़ें पूरा रिव्यू

-दिनेश ठाकुर

शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई 'शकुंतला देवी' ( Shakuntala Devi ) अलग तरह की फिल्म है। विद्या बालन ( Vidya Balan ) के मुकुट में यह एक और मोरपंख साबित होगी। शकुंतला देवी के किरदार को उन्होंने बड़ी जिंदादिली से अदा किया है। पता नहीं, शकुतंला देवी हमेशा इसी तरह खिलखिलाती रहती थीं या नहीं, विद्या बालन पूरी फिल्म में हंसी-ठहाकों की फुलझडिय़ां छोड़ती रहती हैं या मुस्कुराती रहती हैं। जब उनकी मुस्कुराहट गायब रहती है, तब भी उनके चेहरे को देखकर लगता है कि उनके अंदर मुस्कुराहट मार्च पास्ट कर रही है।

