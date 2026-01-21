सहर शेख के ‘हरे रंग’ वाले बयान पर शिंदे सेना भड़की, ओवैसी की पार्टी बोली- भगवा कहने पर तो…

वहीँ, सहर शेख के समर्थन में AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हम पर और असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा किया और हमारे उम्मीदवारों को वोट देकर महाराष्ट्र में जिताया। हमें कुछ जगहों पर कामयाबी मिली मगर हम कई जगहों पर चूके हैं। यह विकास और लोगों के भरोसे की जीत है... भाजपा वाले हमेशा बोलते हैं कि हम जीते तो सब भगवा कर देंगे, तब कोई आपत्ति नहीं उठाता... यह खुशी का माहौल है और उन्होंने (सहर शेख) उत्साह में ऐसा कह दिया। जब भाजपा वाले इतना कहते हैं तो उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। यह खुशी का माहौल है और इसे खुशी में ही रहने दीजिए।"