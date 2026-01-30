भोजपुरी एक्ट्रेस पर करोड़ों की ठगी का आरोप, 200 करोड़ का दिया था लालच, मुंबई में FIR दर्ज

एफआईआर के अनुसार, ठगी की साजिश तब शुरू हुई जब आकांक्षा के पति विवेक ने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। उसने दावा किया कि बिहार के बेतिया इलाके में एक गोदाम में उसके 300 करोड़ रुपये नकद रखे हैं, जो कानूनी अड़चनों के कारण फंसे हुए हैं। उसने हितेश को लालच दिया कि अगर वे इस रकम को छुड़ाने के लिए निवेश करते हैं, तो बदले में उन्हें 200 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। उन्हें स्टूडियो में हिस्सेदारी, नाम और शोहरत दिलाने का वादा भी किया गया था।