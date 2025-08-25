BMC चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव, आशीष शेलार को मुंबई अध्यक्ष पद से हटाया, अमित साटम को सौंपी कमान

सीएम फडणवीस ने अमित साटम की नियुक्ति की जानकारी देते हुए कहा, “आशीष शेलार के पास वर्तमान में मंत्री पद की जिम्मेदारी है। इसलिए मुंबई भाजपा के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति आवश्यक थी। अमित साटम के पास संगठनात्मक जिम्मेदारियों का लंबा अनुभव है। वह पिछले तीन टर्म से विधायक हैं और नगरसेवक के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्हें मुंबई के मुद्दों की अच्छी समझ है। विधानसभा में भी वह एक अध्ययनशील और आक्रामक विधायक के रूप में जाने जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कोर कमेटी के सभी सदस्यों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद उनका चयन किया है।”