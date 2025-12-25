महिला से दुष्कर्म, गोद में सो रहा बच्चा रोया तो मार डाला… महाराष्ट्र के संजू सरकार को अब होगी फांसी

महाराष्ट्र (Maharashtra) के गढ़चिरौली (Gadchiroli) जिले के अहेरी में 2017 की वह काली रात आज भी ग्रामीणों के जेहन में सिहरन पैदा कर देती है। एक तरफ मां अपनी अस्मत बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसकी गोद में सो रहा तीन साल का मासूम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इस रूह कपा देने वाले 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' कांड में सात साल बाद न्याय की जीत हुई है। अहेरी की अतिरिक्त सत्र अदालत ने दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाले दोषी संजू विश्वनाथ सरकार को फांसी की सजा सुनाकर समाज में एक कड़ा संदेश दिया है।