मुंबई में कब बहाल होगी CNG की सप्लाई? हजारों वाहन चालकों के लिए आई अच्छी खबर

केंद्र सरकार की गेल लिमिटेड की सहायक कंपनी महानगर गैस लिमिटेड मुंबई महानगर क्षेत्र में 10 लाख से अधिक वाहनों को सीएनजी और 20 लाख से ज्यादा घरों को खाना पकाने के लिए पीएनजी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा कई उद्योगों को भी पीएनजी की आपूर्ति यही कंपनी करती है। यह गैस सप्लाई वडाला स्थित महानगर गैस के सीजीएस केंद्र से होती है। लेकिन रविवार सुबह इस केंद्र तक गैस पहुंचाने वाली पाइपलाइन में खराबी आ गई, जिसके कारण मुंबई में सीएनजी की सप्लाई बाधित हो गई।