अजित दादा मुझे जरूर बताते… NCP के विलय पर सीएम फडणवीस ने तोड़ी चुप्पी, सुनेत्रा पवार को लेकर ये कहा

सीएम फडणवीस ने शरद पवार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह वर्तमान स्थिति में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन वह सभी घटनाक्रमों के साक्षी रहे हैं। फडणवीस ने कहा, "अजित दादा और मेरे संबंध ऐसे थे कि वे हर बात मुझसे साझा करते थे। उनके निधन के एक दिन पहले भी हमने करीब एक घंटा बातचीत की थी। अगर विलय जैसी कोई बात अंतिम चरण में होती, तो वे निश्चित तौर पर इस बारे में चर्चा करते। वे राज्य सरकार में पूरी तरह स्थिर थे। अगर अजित पवार वास्तव में शरद पवार गुट के साथ विलय पर चर्चा कर रहे थे, तो क्या इसका मतलब वह एनडीए से बाहर जाने की तैयारी थी? यह सब भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं।"