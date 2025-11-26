काली माता की मूर्ति को बना दिया मदर मैरी, पुजारी गिरफ्तार, बोला- देवी मां ने कहा था

पुजारी ने काली माता की मूर्ति को बनाया मदर मैरी (Photo: X/@saloni)
मुंबई के चेंबूर इलाके (Kali Mata Temple Chembur) में स्थित एक काली माता मंदिर में ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को झकझोर दिया। मंदिर में काली माता की मूर्ति को मदर मैरी की तरह सजाया गया था। मामला सामने आते ही पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर लिया और अब यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है।
जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह जब भक्त दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने काली माता की मूर्ति को सुनहरे वस्त्र, बड़े ताज और गोद में बच्चे की आकृति के साथ देखा। यह स्वरूप ईसा मसीह (Jesus Christ) की मां मदर मैरी (Mother Mary) जैसा लग रहा था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो सामने आते ही बवाल मच गया।
आरसीएफ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि वीडियो में मूर्ति को मदर मैरी के पारंपरिक रूप में दिखाया गया है। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मंदिर के पुजारी रमेश को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पुजारी ने दावा किया कि देवी मां ने उसके सपने में आकर मूर्ति को इस तरह सजाने को कहा था।
पुलिस ने पुजारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हैं। गिरफ्तारी के बाद पुजारी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
आरसीएफ पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि यह मामला सिर्फ पुजारी तक ही सीमित है या इसके पीछे कोई संगठित सोच या समूह शामिल है। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस अगले कुछ दिनों में इस पूरे प्रकरण को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है।
