काली माता की मूर्ति को बना दिया मदर मैरी, पुजारी गिरफ्तार, बोला- देवी मां ने कहा था

आरसीएफ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि वीडियो में मूर्ति को मदर मैरी के पारंपरिक रूप में दिखाया गया है। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मंदिर के पुजारी रमेश को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पुजारी ने दावा किया कि देवी मां ने उसके सपने में आकर मूर्ति को इस तरह सजाने को कहा था।