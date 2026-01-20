जिस गांव में कोई नहीं रहता, वहां बन गए 4907 बर्थ सर्टिफिकेट! महाराष्ट्र से यूपी-बिहार तक बड़ा फर्जीवाड़ा

जलगांव के एसपी डॉ. महेश्वर रेड्डी के अनुसार, यह फर्जीवाड़ा रताले ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव भाटपुरी में हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव में कोई नहीं रहता, लेकिन एक शातिर अपराधी ने ग्राम पंचायत का यूजर आईडी और पासवर्ड हैक कर इस गांव के नाम पर हजारों जन्म प्रमाण पत्र बना डाले। जांच में यह साफ हुआ है कि रताले ग्राम पंचायत की केवल यूजर आईडी और पासवर्ड को हैक किया गया था, पूरी सरकारी वेबसाइट से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई।