महाराष्ट्र में बारिश ने बरपाया कहर, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत, 12 जिलों में अलर्ट घोषित

मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने जोरदार वापसी की है. जबकि मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी करते हुए मुंबई समेत महाराष्ट्र के 12 जिलों के लिए मौसम विभाग (IMD) ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विदर्भ और मराठवाड़ा में भी आसमान से आफत बरस रही है। नांदेड और लातूर जिलों में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हैं, जहां भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली के अलावा पुणे, कोल्हापुर और सतारा के घाट क्षेत्रों में 24 घंटों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।