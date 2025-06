महाराष्ट्र के कोंकण में फिर कहर बरपाएगा मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया डबल अलर्ट

Observed Extremely Heavy Rainfall (in cm) over Madhya Maharashtra during past 24 hours till 0830 HRS IST of 20.06.2025#imdweather #Monsoon #Maharashtrarains #rainfall #HeavyRainfall #RainAlert #WeatherUpdate #Monsoon2025@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia pic.twitter.com/zpvFRIyP83