क्या फडणवीस को मिलेगी भाजपा की कमान? सीएम ने दिया खुलकर जवाब, संघ का भी किया जिक्र

Devendra Fadnavis on BJP President : सीएम फडणवीस ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष बनने वाला नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का होगा।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 25, 2025

Devendra Fadnavis Amit Shah BJP
केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम देवेंद्र फडणवीस (Photo: IANS)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल डेढ़ साल पहले ही खत्म हो चुका है और उन्हें फिलहाल विस्तार दिया गया है, लेकिन पार्टी को अब तक नया अध्यक्ष नहीं मिला है। इस बीच कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर अब खुद फडणवीस ने अपनी बात रखी है।

एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम के मंच पर से वरिष्ठ भाजपा नेता ने स्पष्ट कहा कि वे आने वाले पांच साल तक महाराष्ट्र में ही रहेंगे और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा में किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से फैसले नहीं होते, बल्कि पूरा संगठन तय करता है कि कौन कहां काम करेगा।

सीएम फडणवीस ने कहा, मैं पांच साल तक मुख्यमंत्री रहूंगा और महाराष्ट्र छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा, "मुझे जहां तक भाजपा की कार्यप्रणाली की जानकारी है, मैं यही कह सकता हूं कि मैं अगले पांच साल महाराष्ट्र में ही रहूंगा। उसके बाद पार्टी जो भी निर्णय लेगी, वही होगा।"

जब उनसे पूछा गया कि भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा, तो उन्होंने जवाब दिया, "यह चिंता आप मत कीजिए, पार्टी जल्द ही इसका समाधान निकालेगी। सभी समस्याएं समय पर सुलझाई जाएंगी। अध्यक्ष पद को लेकर किसी तरह का पेच नहीं है और चयन जल्द ही होगा।"

फडणवीस ने यह भी कहा कि भाजपा का अध्यक्ष वही होगा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा से जुड़ा होगा। मीडिया में चल रही नामों की अटकलों पर उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि कुछ नाम सुनकर तो उन्हें खुद भी आश्चर्य हुआ।

कुल मिलाकर, सीएम फडणवीस ने साफ संकेत दिया है कि वे फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर फैसला जल्द ही होगा।

Published on:

25 Sept 2025 06:44 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / क्या फडणवीस को मिलेगी भाजपा की कमान? सीएम ने दिया खुलकर जवाब, संघ का भी किया जिक्र

