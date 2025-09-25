क्या फडणवीस को मिलेगी भाजपा की कमान? सीएम ने दिया खुलकर जवाब, संघ का भी किया जिक्र

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल डेढ़ साल पहले ही खत्म हो चुका है और उन्हें फिलहाल विस्तार दिया गया है, लेकिन पार्टी को अब तक नया अध्यक्ष नहीं मिला है। इस बीच कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर अब खुद फडणवीस ने अपनी बात रखी है।