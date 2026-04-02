Maharashtra: पत्नी के मायके जाने से टूटा पति, तीन बच्चों के साथ खाया जहर

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां तिर्हे गांव में एक पिता ने अपने ही तीन मासूम बच्चों को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की और बाद में खुद आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।