6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Maharashtra: पत्नी के मायके जाने से टूटा पति, तीन बच्चों के साथ खाया जहर

Maharashtra Solapur Crime: घरेलू विवाद के चलते एक पिता ने अपने ही तीन मासूम बच्चों को जहर पिलाकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की और बाद में खुद भी जहर पीकर आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Apr 02, 2026

Maharashtra Solapur Bhima Waghmare Suicide

सोलापुर में पिता ने तीन बच्चों के साथ खाया जहर (Photo: X/IANS)

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां तिर्हे गांव में एक पिता ने अपने ही तीन मासूम बच्चों को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की और बाद में खुद आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

घरेलू विवाद बना वजह

मृतक की पहचान भीमा वाघमारे (34) के रूप में हुई है, जो एक सीमेंट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से भीमा का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था। जिसके चलते उसकी पत्नी उसे व बच्चों को छोड़कर अपने मायके चली गई थी।

हालांकि परिजनों ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने ससुराल लौटने से इनकार कर दिया। इसी मानसिक तनाव के चलते भीमा वाघमारे ने यह खौफनाक कदम उठाया।

खेत में ले जाकर बच्चों को पिलाया जहर

जानकारी के मुताबिक, भीमा वाघमारे ने रात के समय अपने तीनों बच्चों को इलाके के एक खेत में ले गया। वहां उसने तीनों को जहर पिला दिया और फिर खुद भी जहर खा लिया।

पिता की मौके पर मौत

जहर खाने के कारण भीमा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, समय रहते इलाज मिलने से तीनों बच्चे बच गए। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल तीनों बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बच्चों का इलाज सोलापुर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और वे जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।

यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि घरेलू विवाद और मानसिक तनाव किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। समय रहते संवाद और मदद मिलना बेहद जरूरी है, ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Apr 2026 05:23 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Maharashtra: पत्नी के मायके जाने से टूटा पति, तीन बच्चों के साथ खाया जहर

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर मिली सड़ी-गली लाश, 16 दिनों में 6 शव मिलने से पुलिस भी हैरान

mumbai ahmedabad highway 6 dead bodies found in 16 days vasai virar crime news
मुंबई

‘धुरंधर 2’ की गालियों पर 18 दिन बाद एक्शन, एसपी असलम के फेमस डायलॉग को किया गया म्यूट

Dhurandhar 2 Sanjay Dutt Scene Censored
बॉलीवुड

11 साल बाद फिल्मों में वापसी करेंगी बिपाशा बसु, कमबैक करने पर दिया ये बयान

Bipasha Basu Comeback In Bollywood
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की छप्पर फाड़ कमाई से डरीं एकता कपूर? ‘भूत बंगला’ की रिलीज में देरी को लेकर दिया बयान

Ekta Kapoor On Bhoot Bangla Release Amid Dhurandhar 2
बॉलीवुड

‘जय श्री राम’ के गाने को लेकर बहस, फिर भड़की हिंसा! मुंबई के मलाड इलाके में झड़प की इनसाइड स्टोरी

Malad Santosh Nagar Violence
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.