‘जिंदा मछली वाली कॉकटेल’ पर मचा हंगामा तो संजय दत्त के रेस्टोरेंट ने उठाया बड़ा कदम

Sanjay Dutt Mumbai Restaurant: बॉलीवुड के 'बाबा' संजय दत्त इन दिनों अपनी फिल्म 'आखरी सवाल' के टीजर को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इसी बीच वह एक बड़े विवाद में भी फंस गए थे। मामला उनके नए खुले रेस्टोरेंट-बार 'आल्टा स्टेला' (Alta Stella) के एक खास ड्रिंक से जुड़ा था, जिसमें सजावट के तौर पर 'जिंदा मछली' का इस्तेमाल किया गया था। सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना और पशु प्रेमियों के विरोध के बाद, अब संजय दत्त और उनके पार्टनर ने इस ड्रिंक को मेन्यू से पूरी तरह हटा दिया है।