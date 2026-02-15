Mumbai Metro: मुलुंड हादसे में जौनपुर के सरपंच की मौत, 5 अधिकारी गिरफ्तार, 6 करोड़ का जुर्माना ठोका

मुंबई के मुलुंड (पश्चिम) इलाके में एलबीएस (LBS) रोड पर शनिवार दोपहर एक भीषण दुर्घटना घटी। वडाला से कासरवडवली के बीच निर्माणाधीन मेट्रो लाइन-4 का एक भारी-भरकम कंक्रीट स्लैब अचानक नीचे चल रहे वाहनों पर गिर गया। इस मलबे की चपेट में एक ऑटो रिक्शा और एक कार आ गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गांव के सरपंच रामधनी यादव (55) की मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने रिश्तेदारों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई आए थे और दो दिनों में वापस लौटने वाले थे। हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।