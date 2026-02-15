15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Mumbai Metro: मुलुंड हादसे में जौनपुर के सरपंच की मौत, 5 अधिकारी गिरफ्तार, 6 करोड़ का जुर्माना ठोका

मुंबई के मुलुंड में मेट्रो निर्माण के दौरान हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। अब तक पांच गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस हादसे में उत्तर प्रदेश से घूमने आये 55 वर्षीय रामधन यादव की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 15, 2026

Mumbai metro Mulund Accident

मुलुंड मेट्रो स्लैब हादसा, 5 गिरफ्तार (Photo: IANS)

मुंबई के मुलुंड (पश्चिम) इलाके में एलबीएस (LBS) रोड पर शनिवार दोपहर एक भीषण दुर्घटना घटी। वडाला से कासरवडवली के बीच निर्माणाधीन मेट्रो लाइन-4 का एक भारी-भरकम कंक्रीट स्लैब अचानक नीचे चल रहे वाहनों पर गिर गया। इस मलबे की चपेट में एक ऑटो रिक्शा और एक कार आ गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गांव के सरपंच रामधनी यादव (55) की मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने रिश्तेदारों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई आए थे और दो दिनों में वापस लौटने वाले थे। हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।

जौनपुर के सरपंच की मौत

महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अबू आजमी ने बताया कि जौनपुर के मड़ियाहूं से सपा के ब्लॉक अध्यक्ष व ग्राम सभा भरथानी के प्रधान रामधनी यादव मुंबई के भांडुप में अपने रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने आए थे, लेकिन मुलुंड हादसे में अपनी जान गंवा बैठे।

इन अधिकारियों पर गिरी गाज

मुलुंड पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में पांच अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरीश चौहान, प्रोजेक्ट मैनेजर कुलदीप सपकाल, डिप्टी मैनेजर सौरभ सिंह, सुपरवाइजर प्रशांत भोईर और प्रोजेक्ट मैनेजर अवधूत इनामदार शामिल हैं। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 105, 110, 324(5), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में पाया गया कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया।

सरकार और MMRDA की कड़ी कार्रवाई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सत्यजीत सालवे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मेट्रो ब्रिज मार्ग का सेफ्टी और स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा, एमएमआरडीए (MMRDA) ने ठेकेदार कंपनियों पर भारी जुर्माना ठोक दिया है। हादसे के लिए जिम्मेदार मिलन इंफ्रा (Milan Infra) कंपनी पर 5 करोड़ रुपये और कंसल्टेंट लुई बर्गर (Louis Berger) कंपनी पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

15 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा

एमएमआरडीए ने मृतक रामधनी यादव के परिजनों के लिए 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में सुरक्षा से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही, पूरे मेट्रो मार्ग का सेफ्टी और स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई अनहोनी न हो। हादसे के कारण करीब सात घंटों तक एलबीएस रोड पर यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में मलबा हटाकर फिर से सुचारू किया गया।

हादसे से जुड़ी अहम बातें

पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट का निर्माण एमएमआरडीए कर रही है और इसे चार अलग-अलग चरणों में बांटा गया है। जिस चरण में यह हादसा हुआ, उसका काम टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी के पास बताया गया है। जो हिस्सा गिरा उसे शुक्रवार रात में ही लगाया गया था। फिलहाल इस मामले की जांच मुलुंड पुलिस कर रही है। जबकि इस घटना की तकनीकी जांच करने के लिए मेट्रो निदेशक बसवराज एमबी की अध्यक्षता में एमएमआरडीए ने एक समिति का गठन किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Feb 2026 09:39 am

Published on:

15 Feb 2026 08:59 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Mumbai Metro: मुलुंड हादसे में जौनपुर के सरपंच की मौत, 5 अधिकारी गिरफ्तार, 6 करोड़ का जुर्माना ठोका

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Fact check: जेल से बाहर आए Rajpal Yadav? वायरल वीडियो में की सलमान खान के लिए ऐसी बात

Fact check: जेल से बाहर आए Rajpal Yadav? वायरल वीडियो में की सलमान खान के लिए ऐसी बात
बॉलीवुड

अंकिता लोखंडे-विक्की जैन का पूल सेलिब्रेशन Video हुआ वायरल, यूजर्स ने लिए मजे

अंकिता लोखंडे-विक्की जैन का पूल सेलिब्रेशन Video हुआ वायरल, यूजर्स ने लिए मजे
बॉलीवुड

पवन सिंह-ज्योति सिंह के तलाक पर अक्षरा सिंह ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘…बहुत कुछ झेला है’, सामने आया वीडियो

Pawan Singh-Jyoti Singh Divorce Controversy
भोजपुरी

मुंबई मेट्रो हादसे के बाद एक्शन मोड में सरकार, ठेकेदार और कंसल्टेंट पर 5 करोड़ का जुर्माना

Metro Pillar Collapse At Mulund
राष्ट्रीय

O Romeo Box Office Day 2: प्यार वाले दिन ‘रोमियो’ का क्या रहा हाल? जानें दूसरे दिन शाहिद-तृप्ति की फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

O Romeo Box Office Collection Day 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.