Earthquake: भूकंप के झटकों से रात को थर्रा उठा महाराष्ट्र का ये इलाका, उड़ गई नींद बेचैन हुए लोग

जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने जानकारी दी कि इस भूकंप का केंद्र (Epicenter) नासिक से लगभग 97 किमी पश्चिम में स्थित था। जमीन के नीचे इसकी गहराई महज 5 किमी दर्ज की गई। कम गहराई पर होने के कारण इसके झटके आसपास के क्षेत्रों में महसूस किए गए। पालघर का यह क्षेत्र पहले से ही भूकंपीय क्षेत्र (Seismically Sensitive) के अंतर्गत आता है, जहां अक्सर ऐसे झटके आते रहते हैं।