15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Earthquake: भूकंप के झटकों से रात को थर्रा उठा महाराष्ट्र का ये इलाका, उड़ गई नींद बेचैन हुए लोग

स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 15, 2026

Maharashtra Palghar Earthquake alert

पालघर में फिर कांपी धरती (Photo: NCS)

महाराष्ट्र के तटीय जिले पालघर में शनिवार की रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 मापी गई। झटके रात ठीक 9:11 बजे महसूस किए गए, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। हालांकि तीव्रता कम थी, लेकिन रात के समय शांति होने के कारण लोगों ने कंपन को महसूस किया। लोग घरों से बाहर निकल आए।

भूकंप का केंद्र और गहराई

जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने जानकारी दी कि इस भूकंप का केंद्र (Epicenter) नासिक से लगभग 97 किमी पश्चिम में स्थित था। जमीन के नीचे इसकी गहराई महज 5 किमी दर्ज की गई। कम गहराई पर होने के कारण इसके झटके आसपास के क्षेत्रों में महसूस किए गए। पालघर का यह क्षेत्र पहले से ही भूकंपीय क्षेत्र (Seismically Sensitive) के अंतर्गत आता है, जहां अक्सर ऐसे झटके आते रहते हैं।

जान-माल का नुकसान नहीं

भूकंप के झटके मुख्य रूप से तलासरी और धुंधालवाड़ी जैसे संवेदनशील बेल्ट में महसूस किए गए। कंपन होते ही लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल रहा।

राहत की बात यह रही कि प्रशासन की ओर से अब तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान या संपत्ति के क्षतिग्रस्त होने की कोई सूचना नहीं मिली है। अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और नागरिकों से नहीं घबराने की अपील की गई है।

बता दें कि सन् 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में भयंकर भूकंप आया जिससे किल्लारी व अन्य गांव तथा निकटवर्ती धाराशिव जिले के अन्य क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। इस आपदा में 10,000 लोगों की जान चली गई थी। भूकंप का केंद्र जबलपुर के 350 मील दक्षिण-पश्चिम में था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Feb 2026 11:58 am

Published on:

15 Feb 2026 11:53 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Earthquake: भूकंप के झटकों से रात को थर्रा उठा महाराष्ट्र का ये इलाका, उड़ गई नींद बेचैन हुए लोग

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुंबई मेट्रो हादसे के बाद सेलिब्रिटीज का फूटा गूस्सा, उठाए सिस्टम पर सवाल

मुंबई मेट्रो हादसे के बाद सेलिब्रिटीज का फूटा गूस्सा, उठाए सिस्टम पर सवाल
बॉलीवुड

राजेश खन्ना की वसीयत पर सालों बाद गर्लफ्रेंड का छलका दर्द, एक्टर की मौत पर अनीता आडवाणी बोलीं- दौलत नहीं चाहिए…

Anita Advani On Rajesh Khanna Death
बॉलीवुड

‘वोटों के लिए जूते चाट रहे…’ टीपू सुल्तान विवाद पर फडणवीस ने कांग्रेस को घेरा, सपकाल पर केस दर्ज

Devendra Fadnavis and Harshwardhan Sapkal
मुंबई

तलाक के अफवाहों के बीच, ऐश्वर्या को लेकर ट्रोलर्स को अभिषेक बच्चन ने दिया मुंहतोड़ जवाब, हुआ वायरल

Abhishek Bachchan And Aishwarya Rai
बॉलीवुड

ब्रेकअप के बाद विजय वर्मा को मिला नया प्यार, वैलेंटाइन पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

ब्रेकअप के बाद विजय वर्मा को मिला नया प्यार, वैलेंटाइन पोस्ट ने बढ़ाई हलचल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.