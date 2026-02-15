Weather Alert: 48 घंटे में फिर पलटेगा मौसम, भीषण गर्मी के साथ इन राज्यों में बारिश की चेतावनी

देश के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 और 18 फरवरी को पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। जबकि महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Update) के कई जिलों में भी बारिश की उम्मीद है।