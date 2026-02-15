ATS का बड़ा एक्शन: महाराष्ट्र में 21 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, बड़ी आतंकी साजिश नाकाम

अधिकारियों के अनुसार, यवतमाल जिले के पुसद और उमरखेड़ क्षेत्र में 14 स्थानों पर तलाशी ली गई। वहीं अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिले में 7 ठिकानों पर एटीएस की टीमें पहुंचीं। सुबह से ही इन सभी स्थानों पर सघन जांच की जा रही है। सभी संबंधित परिसरों में स्थानीय पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। राज्य में इस बड़े ऑपरेशन के चलते सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।