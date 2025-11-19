Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

CSMIA: मुंबई एयरपोर्ट 20 नवंबर को 6 घंटे के लिए रहेगा बंद, किया जाएगा ये जरुरी काम

Mumbai Airport News: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद मुंबई एयरपोर्ट देश का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहां रोजाना करीब 950 उड़ानें संचालित होती हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 19, 2025

New Airport shut

मुंबई एयरपोर्ट (Photo: IANS/File)

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर गुरुवार (20 नवंबर) को छह घंटे के लिए उड़ान सेवाएं बंद रहेंगी। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि गुरुवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों रनवे पूरी तरह बंद रहेंगे। यह फैसला मानसून के बाद होने वाले वार्षिक मेंटेनेंस के लिए लिया गया है, ताकि सुरक्षा और संचालन से जुड़े मानकों को बेहतर बनाया जा सके।

अधिकारिक बयान के मुताबिक, बंद के दौरान रनवे की गहन जांच, सतह की मरम्मत, रनवे लाइटिंग, मार्किंग और ड्रेनेज सिस्टम जैसे कई तकनीकी हिस्सों का परीक्षण किया जाएगा। प्रबंधन का कहना है कि यह काम अंतरराष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद मुंबई एयरपोर्ट देश का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहां रोजाना करीब 950 उड़ानें संचालित होती हैं। इसमें मुख्य रनवे 9/27 और सेकेंडरी रनवे 14/32 शामिल हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मेंटेनेंस के चलते उड़ानों पर असर पड़ेगा, लेकिन इस संबंध में पहले ही NOTAM जारी कर दिया गया है, जिससे एयरलाइंस को अपने शेड्यूल और स्टाफिंग की योजना बनाने में मदद मिली है। नोटम एक सूचना होती है जिसमें उड़ान संचालन से जुड़े कर्मियों के लिए आवश्यक जानकारी होती है।

नवी मुंबई एयरपोर्ट 25 दिसंबर से शुरू

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) अगले महीने 25 दिसंबर से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। क्रिसमस के दिन ही एयरपोर्ट पर पहली यात्री उड़ान उतरेगी और उसी दिन कुल 23 विमान उड़ान भरेंगे। पहले दिन की शुरुआत इंडिगो की उड़ान 6E460 से होगी, जो सुबह 8 बजे बेंगलुरु से पहुंचने वाली है। इसके बाद सुबह 8:40 पर इंडिगो की 6E882 हैदराबाद के लिए रवाना होगी। यही एयरपोर्ट से उड़ने वाली पहली कमर्शियल फ्लाइट भी होगी।

शुरुआती चरण में एयरपोर्ट रोजाना 12 घंटे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होगा। इस दौरान एनएमआईए करीब 23 शेड्यूल्ड उड़ानों को संभालेगा। हर घंटे अधिकतम दस फ्लाइट मूवमेंट होगी। पहले महीने से ही इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर मुंबई को देश के 16 शहरों से जोड़ना शुरू करेंगी। जबकि

एनएमआईए फरवरी 2026 से 24 घंटे ऑपरेट करेगा और प्रतिदिन उड़ानों की संख्या बढ़कर लगभग 34 हो जाएगी। इसी तैयारी के तहत एयरपोर्ट सभी एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर (ओआरएटी) ट्रायल कर रहा है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था से लेकर एयरलाइन समन्वय तक हर पहलू की जांच शामिल है।

यह मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के साथ मिलकर काम करेगा। एनएमआईए 1160 हेक्टेयर में फैला है, जो कि CSMIA से दोगुना बड़ा है। इसके शुरू होने से मुंबई एयरपोर्ट पर पड़ने वाला दबाव भी काफी हद तक कम होगा।

Updated on:

19 Nov 2025 11:39 am

Published on:

19 Nov 2025 11:31 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / CSMIA: मुंबई एयरपोर्ट 20 नवंबर को 6 घंटे के लिए रहेगा बंद, किया जाएगा ये जरुरी काम

