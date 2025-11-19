CSMIA: मुंबई एयरपोर्ट 20 नवंबर को 6 घंटे के लिए रहेगा बंद, किया जाएगा ये जरुरी काम

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद मुंबई एयरपोर्ट देश का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहां रोजाना करीब 950 उड़ानें संचालित होती हैं। इसमें मुख्य रनवे 9/27 और सेकेंडरी रनवे 14/32 शामिल हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मेंटेनेंस के चलते उड़ानों पर असर पड़ेगा, लेकिन इस संबंध में पहले ही NOTAM जारी कर दिया गया है, जिससे एयरलाइंस को अपने शेड्यूल और स्टाफिंग की योजना बनाने में मदद मिली है। नोटम एक सूचना होती है जिसमें उड़ान संचालन से जुड़े कर्मियों के लिए आवश्यक जानकारी होती है।