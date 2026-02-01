चार साल बाद मुंबई को मिलेगा मेयर, भाजपा का मेयर और शिंदे सेना का होगा डीप्टी मेयर…BMC की जनरल बॉडी बैठक

मुंबई का मेयर पद मुख्य रूप से औपचारिक और प्रतीकात्मक माना जाता है। 227 नगरसेवकों द्वारा चुना गया मेयर ‘शहर का प्रथम नागरिक’ होता है और बीएमसी की बैठकों की अध्यक्षता करता है। हालांकि, वास्तविक प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियां बीएमसी आयुक्त के पास होती हैं, जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। प्रजा फाउंडेशन की 2024 की अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के मेयर देश के सबसे कम सशक्त मेयरों में शामिल हैं। रिपोर्ट में ‘सशक्त मेयर’ के पैमाने पर महाराष्ट्र के मेयरों को 25 में से शून्य अंक दिए गए हैं।