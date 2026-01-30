30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

400 मीटर का किराया 18000 रुपये! मुंबई में अमेरिकी महिला से ठगी, टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार

मुंबई में एक बार फिर विदेशी पर्यटक से ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने अमेरिकी महिला से 400 मीटर की दूरी के लिए 18 हजार रुपये वसूलने वाले आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 30, 2026

Mumbai American Tourist Cheated

मुंबई में अमेरिकी महिला से 'लूट', आरोपी गिरफ्तार (Photo: IANS)

मुंबई की सड़कों पर विदेशी पर्यटकों को ठगने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सहार पुलिस ने एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिसने अमेरिका से आई एक महिला पर्यटक से मात्र 400 मीटर की दूरी के लिए 18,000 रुपये वसूल लिए। पुलिस ने आरोपी की पहचान 50 वर्षीय देशराज यादव के रूप में की है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

20 मिनट तक घुमाया, फिर होटल के सामने उतारा

यह घटना इसी साल 12 जनवरी की है, जब अमेरिकी नागरिक अर्जेंटीना एरियानो मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरीं। उन्हें एयरपोर्ट के बिल्कुल पास स्थित हिल्टन होटल (Hilton Hotel) जाना था, जिसकी दूरी आधा किलोमीटर से भी कम थी।

आरोपी ड्राइवर देशराज और उसके एक साथी ने महिला को सीधे होटल ले जाने के बजाय अंधेरी (पूर्व) इलाके में करीब 20 मिनट तक गोल-गोल घुमाया। महिला को यह एहसास कराया गया कि रास्ता लंबा है। अंत में उसे उसी होटल के सामने उतार दिया गया और 18,000 रुपये का भारी-भरकम किराया वसूला गया।

वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन

मामला तब सामने आया जब पीड़ित महिला ने 26 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी आपबीती बताई और टैक्सी नंबर का वीडियो भी साझा किया। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया और लोगों ने मुंबई पुलिस से कार्रवाई की मांग की।

हालांकि महिला से सीधा संपर्क नहीं हो सका, लेकिन सहार पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 27 जनवरी को एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने महज 3 घंटे के भीतर देशराज को ट्रैक कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।

पुलिस की जांच में पता चला कि ड्राइवर ने जानबूझकर ठगी के इरादे से रास्ता लंबा किया था। आरोपी देशराज यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब उसके साथी तौफीक शेख की तलाश कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Jan 2026 03:35 pm

Published on:

30 Jan 2026 03:34 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 400 मीटर का किराया 18000 रुपये! मुंबई में अमेरिकी महिला से ठगी, टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

गौरव खन्ना संग तलाक की अफवाहों पर एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी- बोलीं- मैं खुद को मां बनते हुए नहीं देखती…

Gaurav Khanna-Akanksha Chamola Divorce Rumours
TV न्यूज

मुनव्वर फारुकी ने EX के गाने पर लगाए ठुमके, पत्नी की एक झलक ने मचा दिया बवाल, VIDEO वायरल

मुनव्वर फारुकी (सोर्स: mehwar_a_piya के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)
बॉलीवुड

Ajit Pawar Death: ‘सुनेत्रा पवार के बारे में नहीं लिया गया कोई फैसला’, NCP के कद्दावर नेता के बयान से मची खलबली

Ajit Pawar plane crash death, Ajit Pawar death news, NCP leadership crisis, Sunetra Pawar deputy CM,
राष्ट्रीय

जहांगीर- शाहजहां ने अपनी बेगम को गिफ्ट किया था जो हार, अब विदेशी एक्ट्रेस फिल्म प्रमोशन में पहनकर पहुंची वही

Margot Robbie reached film promotion wearing Jahangir Shahjahan had gifted necklace to his wife 74 crore worth
हॉलीवुड

Border 2 Vs Mardaani 3: ‘बॉर्डर 2’ के बॉक्स ऑफिस को हिला देगी रानी की ‘मर्दानी 3’? जानें दिल और दिमाग की इस टक्कर का विश्लेषण

Border 2 Vs Mardaani 3 Box Office Analysis
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.