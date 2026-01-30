400 मीटर का किराया 18000 रुपये! मुंबई में अमेरिकी महिला से ठगी, टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार

मुंबई की सड़कों पर विदेशी पर्यटकों को ठगने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सहार पुलिस ने एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिसने अमेरिका से आई एक महिला पर्यटक से मात्र 400 मीटर की दूरी के लिए 18,000 रुपये वसूल लिए। पुलिस ने आरोपी की पहचान 50 वर्षीय देशराज यादव के रूप में की है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।